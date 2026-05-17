США продлили срок службы легендарных штурмовиков A-10: чем они уникальны

В апреле 2026 года ВВС США объявили о очередном продлении срока вывода из эксплуатации легендарного штурмовика A-10 Thunderbolt II, который теперь продолжит летать до 2030-х годов. Впервые он был представлен в 1976 году, и уникален тем, что, за исключением некоторых модернизаций, практически не изменился с того времени, как впервые поднялся в небо.

Как пишет SlashGear, уже разрабатываются планы по его замене комбинацией самолетов, в первую очередь F-35 Lightning II, а также F-15EX Eagle II и перспективными беспилотными летательными аппаратами. При этом многие эксперты не считают будущую замену жизнеспособным вариантом. Это связано с тем, что A-10 был разработан для полетов на малых высотах и ​​относительно низкой скорости, и лучше всего подходит для борьбы с бронированной техникой и аналогичными защищенными целями на земле.

Что интересно в A-10, так это его конструкция. Этот самолет был построен вокруг своей основной системы вооружения, GAU-8/A Avenger, 30-мм семиствольной автоматической пушки. Во многом это делает A-10 летающим арсеналом, способным применять "пулевой ад" против ничего не подозревающих вражеских бойцов.

Самолет также отличается высокой прочностью. Поскольку он летает низко и медленно, A-10 уязвим для вражеского огня, который потенциально может пробить фюзеляж и поразить пилота. Для борьбы с этим A-10 оснащен так называемой "титановой ванной" – бронированным экраном кабины, защищающим пилота от огня стрелкового оружия и гораздо более крупных боеприпасов, включая бронебойные снаряды калибра 23 мм.

A-10 доказали свою эффективность во время операции "Буря в пустыне", когда два пилота уничтожили 23 вражеских танка за один день. За время службы A-10 уничтожили более 900 танков, 2000 дополнительных военных машин и 1200 артиллерийских орудий. Уже одни эти показатели говорят о том, что A-10 не нуждается в замене, и уже подтверждено, что он продолжит эксплуатироваться еще по крайней мере 5 лет.

