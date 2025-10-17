Чалый считает, что нынешние заявления о возможном финансировании из других источников, в частности за счет тарифов на китайские товары, носят в основном информационный характер.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что сейчас отсутствуют реальные механизмы получения Украиной американского оружия.

"Они (администрация президента США, - УНИАН) отформатировали эту встречу сразу, с самого начала. Первое - запустили информационно "Томагавки". Это история более информационная, чем предметная. А предметная история - в том, что с 1 ноября у нас нет механизмов получения оружия от США. Предыдущий пакет завершился, а в новом бюджете - всего 500 миллионов долларов. Это - половина батареи "Петриота". Никакого механизма нет", - сказал Диломат в эфире Свобода Live.

По его словам, в новом военном бюджете США объем помощи Украине сокращен в несколько раз, а предыдущий двухлетний пакет, принятый Конгрессом, уже исчерпан.

Чалый считает, что нынешние заявления о возможном финансировании из других источников, в том числе за счет тарифов на китайские товары, носят в основном информационный характер.

Американское оружие для Украины

Сейчас Украина получает оружие от США по инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Перечень приоритетных потребностей Украины), за которую платят страны НАТО. Недавно по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-31") были согласованы новые взносы в инициативу PURL на общую сумму $422 млн.

