По результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-31") были согласованы новые взносы в инициативу PURL ("Список приоритетных требований Украины") на общую сумму $422 млн.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram. "Новые взносы в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн", - подчеркнул Шмыгаль. Он добавил, что взносы в PURL сделали или задекларировали уже более половины стран-членов НАТО.
Также, министр обороны отметил, что новые взносы на закупку из украинской индустрии составляют $715 млн:
- Норвегия выделяет $600 млн на беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и взрывчатку;
- Нидерланды - $106 млн на ударные и разведывательные беспилотники;
- Канада - $8 млн на дроны-перехватчики.
- Исландия - $4 млн в рамках "Датской модели" по финансированию украинского производства оружия.
Кроме того, отдельно на военную помощь объявили дополнительные обязательства:
- Швеция - $8 млрд на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах;
- Чехия - новый пакет на $72 млн;
- Канада - $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам;
- Португалия - $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU;
- Финляндия - готовит 13-й пакет военной помощи.
Инициативу PURL для Украины
Как сообщал УНИАН, по состоянию на сентябрь в рамках PURL было согласовано 6 пакетов вооружения, которое европейские страны закупят у США для Украины. Цель Украины заключается в том, чтобы ежемесячно привлекать к инициативе PURL не менее миллиарда долларов на закупку американского оружия.
Ранее в Украине ожидали, что в октябре общие взносы на закупку вооружения достигнут примерно $3,6 млрд.
В то же время, до вчерашнего заседания "Рамштайн" сообщалось о привлечении около $2 млрд. Как сообщил 15 октября генсекретарь НАТО Марк Рютте, уже более половины стран-членов Альянса взяли обязательство дать деньги на инициативу PURL.