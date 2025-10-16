Новые взносы в инициативу PURL достигли $422 млн, а дополнительные взносы на украинское производство оружия превысили $700 млн.

По результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-31") были согласованы новые взносы в инициативу PURL ("Список приоритетных требований Украины") на общую сумму $422 млн.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram. "Новые взносы в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн", - подчеркнул Шмыгаль. Он добавил, что взносы в PURL сделали или задекларировали уже более половины стран-членов НАТО.

Также, министр обороны отметил, что новые взносы на закупку из украинской индустрии составляют $715 млн:

Норвегия выделяет $600 млн на беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и взрывчатку;

Нидерланды - $106 млн на ударные и разведывательные беспилотники;

Канада - $8 млн на дроны-перехватчики.

Исландия - $4 млн в рамках "Датской модели" по финансированию украинского производства оружия.

Кроме того, отдельно на военную помощь объявили дополнительные обязательства:

Швеция - $8 млрд на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах;

Чехия - новый пакет на $72 млн;

Канада - $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам;

Португалия - $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU;

Финляндия - готовит 13-й пакет военной помощи.

Инициативу PURL для Украины

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сентябрь в рамках PURL было согласовано 6 пакетов вооружения, которое европейские страны закупят у США для Украины. Цель Украины заключается в том, чтобы ежемесячно привлекать к инициативе PURL не менее миллиарда долларов на закупку американского оружия.

Ранее в Украине ожидали, что в октябре общие взносы на закупку вооружения достигнут примерно $3,6 млрд.

В то же время, до вчерашнего заседания "Рамштайн" сообщалось о привлечении около $2 млрд. Как сообщил 15 октября генсекретарь НАТО Марк Рютте, уже более половины стран-членов Альянса взяли обязательство дать деньги на инициативу PURL.

