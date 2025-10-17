Отмечается, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию и на отдельных направлениях проводят контрнаступательные операции.

Предоставление Украине крылатых ракет "Томагавк" значительно бы усилило принуждение российского агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира. Об этом отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Есть также и положительные сигналы о предоставлении новых пакетов военной помощи от наших союзников. В частности, обсуждается поставка высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты "Томагавк" и других современных систем. Их применение значительно усилит принуждение российского агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира", - сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля, принимая асимметричные меры для нивелирования преимущества противника в личном составе и вооружении.

Также отмечают, что на отдельных направлениях Силы обороны проводят контрнаступательные операции. В частности, украинские воины продолжают вытеснять российских захватчиков с территории Сумской области. Продолжаются активные действия в Покровском районе Донецкой области. Речь идет об определенных успехах в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области.

В Генштабе отмечают, что за незначительные продвижения враг платит большими потерями, в частности, только в сентябре оккупантов стало меньше почти на 29 тысяч, уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику.

"С начала года взято в плен 2060 военнослужащих", - говорится в сообщении Генштаба.

Также отмечается, что наиболее эффективно за все годы войны осуществляется глубинное поражение по территории РФ, в рамках Deep Strike уничтожаются военные цели, логистика и энергетический комплекс страны-агрессора.

"С начала года нанесено успешное огневое поражение по 45 объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса России. Как следствие - общие объемы производства горюче-смазочных материалов в РФ уменьшились почти на 25%. Ежедневно, от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов США. Поражение тыловых ресурсов врага существенно затрудняет его возможности вести активные боевые действия", - отмечают в Генштабе.

"Томагавки" для Украины

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после телефонного разговора 16 октября с российским диктатором Владимиром Путиным, сказал, что Европа хочет положить конец войне в Украине, но у нее "не получается", при этом рассказал, что именно он может это сделать.

Президент США рассказал, что во время разговора с Путиным тот пытался отговорить его от поставок ракет "Томагавк" Украине.

При этом Трамп не стал говорить о том, получит ли Украина это оружие. Американский лидер заявил, что "Томагавки" очень нужны Соединенным Штатам, и в Вашингтоне не могут тратить собственный запас этих ракет.

