Sky News показало секретный украинский завод по производству дронов

Компания была основана волонтерами в начале войны.

Британское издание Sky News получило эксклюзивный доступ к одному из украинских заводов по производству беспилотников.

Как пишет издание, украинцы превратили дроны в свое самое эффективное оружие против захватчиков, но Россия также не сдалась.

Отмечается, что компания по производству дронов General Cherry была основана волонтерами в начале войны, они производили 100 единиц в месяц, но сейчас она производит в тысячу раз больше.

Руководитель компании Андрей Лавренович сказал, что этого никогда не бывает достаточно: "У русских много войск, много техники, и наши солдаты ежедневно говорят нам, что нам нужно больше, нам нужно больше оружия, нам нужно лучше, нам нужно быстрее, нам нужно выше".

Местонахождение завода является тщательно охраняемым секретом, его часто перемещают, чтобы уберечь от российских ударов.

"В неприметном офисном здании мы наблюдали, как дроны собирают и складывают тысячами. Собранные, как игрушки, они вручную собираются и настраиваются. Квадрокоптеры различаются по размеру, некоторые несут взрывчатку для атаки врага. Другие летают на высоту до шести километров, чтобы устроить засаду на российские дроны-разведчики. Украинский беспилотник стоимостью 1000 долларов может сбить вражеский самолет, стоимость которого в 300 раз превышает стоимость", - говорится в статье.

Впрочем, в издании также подчеркнули, что Россия догоняет. В частности, пропагандистские кадры, опубликованные в прошлом месяце и снятые на одном из новых заводов по производству беспилотников, показали сотни ударных беспилотников Geranium Delta Wing, стоящих в очереди и готовых к запуску по Украине.

Отмечается, что Россия усовершенствовала технологии, предоставленные иранцами, для создания более быстрых и смертоносных версий их беспилотников Shahed. Россия использует масштабы и количество, чтобы перевернуть ситуацию против украинцев. И она осваивает дроны, управляемые оптоволоконным кабелем, который тянется за ними и не поддается глушению.

Украинские беспилотники - главные новости

Как сообщал УНИАН, в июле Defense Express писало, что в Украине производство беспилотников выросло на 900% за последний год. Развитие сферы дронов стало одним из ключевых ответов нашей страны на полномасштабную войну, которую развязала Россия.

Аналитические центры Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review пришли к выводу, что несмотря на рост производства с 20 тысяч дронов в месяц летом 2024 года до более чем 200 тысяч единиц сейчас, Украине стоит перейти к долгосрочным механизмам и дополнительным инвестициям в новые технологии.

По словам исследователей, Украина подает меньшее количество патентов на беспилотные технологии, чем Россия и другие страны. Они считают, что защита собственных разработок является важным шагом в стимулировании развития оборонной промышленности.

Вас также могут заинтересовать новости: