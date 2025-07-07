Производство беспилотников всех категорий в Украине продолжает расширяться.

В Украине производство беспилотников выросло на 900% за последний год. Развитие сферы дронов стало одним из ключевых ответов нашей страны на полномасштабную войну, которую развязала Россия, пишет Defense Express.

Отмечается, что аналитические центры Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review пришли к выводу, что несмотря на рост производства с 20 тысяч беспилотников в месяц летом 2024 года до более 200 тысяч единиц сейчас, Украине стоит перейти к долгосрочным механизмам и дополнительным инвестициям в новые технологии.

По словам исследователей, Украина подает меньшее количество патентов на беспилотные технологии, чем Россия и другие страны. Они считают, что защита собственных разработок является важным шагом в стимулировании развития оборонной промышленности.

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В издании подчеркнули, что эти аналитические центры привели данные за 2022-2023 год, которые уже не являются актуальными. Тем не менее журналисты согласились с тем, что Украине стоит уделить должное внимание защите собственных разработок.

Кроме того, аналитики обращают внимание на необходимость долгосрочных контрактов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. В издании отметили, что этот вопрос уже давно поднимается многими украинскими компаниями по производству оружия.

Помимо этого аналитики настаивают на необходимости установления стандарта качества для продукции. Это позволит сократить проблему с поставками проблемных изделий.

Какие дроны нужны Украине

Ранее заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил, что Украина пытается догнать России по производству дронов на оптоволокне. По его словам, Украине надо двигаться непосредственно в направлении беспилотников с искусственным интеллектом.

Храпчинский отметил, что Украина уже "активно господствует" в воздушном пространстве России за счет своих беспилотников.

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