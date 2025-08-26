Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас происходит война дронов, которая ранее не существовала.

Специалисты из США очень внимательно изучают опыт боевого использования беспилотников в Украине, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал Clash Report.

"Такого масштаба войны не было со времен Второй мировой войны. Это большое событие в плане военных действий. Это совершенно новая форма ведения боевых действий. Это война дронов, которая раньше не существовала. Мы действительно ее изучаем - Пит Хегсет и все остальные. Мы изучаем ее очень тщательно. Это совершенно новая форма войны, но она очень жестокая", - сказал глава Белого дома.

Заявления Трампа о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине в конце концов будет остановлена, но детали гарантий безопасности пока не обсуждались. Однако, Трамп отметил, что Европа должна дать Украине значительные гарантии безопасности, поскольку это их континент. Глава Белого дома признал, что ранее считал, что войну в нашей стране остановить будет проще. Также Трамп еще раз подчеркнул, что США больше не дают Украине никаких денег. Украина сначала обращается к НАТО относительно возможного получения определенного оружия, а Альянс платит США за него и может потом делать с этим оружием, что захочет.

Видео дня

Также мы писали, что глава Белого дома в поздравлении ко Дню Независимости Украины отметил, что народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество страны вдохновляет многих. Трамп отметил, что в такой важный день, США уважают борьбу украинцев, чтят жертвы и верят в будущее Украины как независимого государства. Также глава Белого дома заявил, что США поддерживают идею урегулирования войны в Украине на основе переговоров, которое приведет к длительному миру.