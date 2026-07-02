Rheinmetall заключила соглашение с неизвестным международным заказчиком на поставку систем Skynex

Сделка оценивается концерном в несколько сотен миллионов долларов.

Rheinmetall поставит четыре системы Skynex неизвестному заказчику за несколько сотен миллионов евро, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что общий срок выполнения составляет три года и три месяца.

Примечательно, что поставка первой батареи Skynex запланирована через год и девять месяцев после подписания контракта, а последующие системы будут поставляться последовательно, по одной каждые шесть месяцев.

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Концерн сообщил, что это первый заказ от неназванного международного клиента. Известно, что соглашение охватывает не только сами системы противовоздушной обороны, но и грузовые автомобили, боеприпасы и комплексный пакет интегрированной логистической поддержки (ILS).

"Пакет поддержки включает обучение, запасные части, специализированные инструменты и расходные материалы, которые будут способствовать обеспечению долгосрочной боевой готовности", – говорится в заявлении компании.

Указывается, что Rheinmetall Italia выступает главным подрядчиком этого проекта. В поставках систем активно участвуют несколько ключевых дочерних компаний группы Rheinmetall MAN Military Vehicles, Rheinmetall Weapon and Munitions (Германия) и Rheinmetall Air Defence (Швейцария).

Также Rheinmetall планирует модернизацию системы ПВО благодаря сотрудничеству с южнокорейской компанией LIG Defense и разработке новой зенитной ракеты C-PGM/ESHORAD, которую в будущем интегрируют в Skynex.

Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) Skynex

"Милитарный" сообщил, что батарея системы Skynex состоит из четырёх 35-мм пушечных установок, поста управления и радиолокационной станции, которая осуществляет первичное обнаружение воздушных целей и наведение пушек.

Основой комплекса является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, имеющая эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Она стреляет снарядами с программируемым подрывом типа AHEAD.

По имеющимся данным, пушечные установки также оснащены собственной радиолокационной станцией, которая объединена с оптико-электронной станцией. Они обеспечивают захват цели и точное наведение даже на малогабаритные объекты.

Rheinmetall: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Германии решило свернуть программу строительства фрегатов F126, которая считалась одним из крупнейших проектов перевооружения флота в истории страны. Это решение стало серьёзным ударом для оборонного концерна. Из-за этого акции компании резко упали. Вместо шести крупных фрегатов F126 Берлин планирует закупить восемь многоцелевых фрегатов MEKO A-200 производства компании TKMS. В Министерстве обороны Германии объяснили это решение задержками в реализации проекта F126 и постоянным ростом его стоимости.

Также мы писали, что Украина запросила сразу 1,2 млн 155-мм артиллерийских снарядов повышенной дальности, но немецкий концерн Rheinmetall может изготовить и передать 100 тысяч снарядов, то есть лишь примерно 8%. Аналитики отметили, что это совпадает с уже известной информацией о приоритете, установленном Генеральным штабом и Министерством обороны, в отношении дальнобойных 155-мм артиллерийских снарядов. Директор немецкого оборонного концерна уточнил, что они готовы поставлять Украине и боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 60 км.

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