Оборонный гигант Rheinmetall может продать Украине лишь 8 процентов снарядов, – аналитики

Rheinmetall не сможет самостоятельно удовлетворить потребности Украины в дальнобойных артиллерийских боеприпасах на 2026 год.

В этом году Украина запросила сразу 1,2 млн 155-мм артиллерийских снарядов повышенной дальности. При этом, как пишет военный портал Defence Express, немецкий концерн Rheinmetall имеет возможность изготовить и передать 100 тысяч снарядов, то есть лишь примерно 8%.

Издание привело слова генерального директора Rheinmetall Армина Паппернегера, который сказал об этом на конференции по итогам первого квартала 2026 года. При этом он уточнил, что готов поставлять и боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 60 км.

Аналитики отметили, что это совпадает с уже известной информацией о приоритете, определенном генеральным штабом и министерством обороны, в отношении дальнобойных 155-мм артиллерийских снарядов.

"У Rheinmetall в каталоге есть уже известный DM121 с дальностью до 30 км и даже 36 км при применении специальных зарядов ERC. Его версия M1711 с газодонным генератором может достигать 47 км. Они уже применяются в Силах обороны", – говорится в статье.

Также есть снаряды Assegai, производство которых сосредоточено на заводе Rheinmetall Denel в Южной Африке. Они могут поражать цели на расстояниях до 30-40 км, а для некоторых моделей с ракетным ускорителем речь идет и о 50-60 км.

"Конечно, такая очень большая дальность достигается очень дорогими и немногочисленными боеприпасами, а массовые поставки все же будут опираться на более простые варианты. Однако это в целом показывает наличие солидного выбора", – пишут авторы.

Они отметили, что "Украинская бронетехника планирует изготовить 60 тысяч снарядов. А остальное придется брать из других источников: "Придется привлекать других дополнительных поставщиков, что возвращает к поднятому вопросу к Агентству оборонных закупок относительно артиллерийских боеприпасов. Потому что своевременное заключение контрактов и поставки очень важны для покрытия миллионной потребности".

Напомним, что Rheinmetall продолжает расширять производство боеприпасов на фоне растущего спроса со стороны Украины и стран НАТО. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин готов профинансировать производство данного типа боеприпасов для Украины.

Еще одна проблема, которая возникала с поставками Украине снарядов от Rheinmetall, заключается в скорости оплаты. Гендиректор компании заявлял, что готовые партии снарядов не выкупаются из-за задержек с финансированием.

Также партию 155-мм снарядов передаст Украине Испания. Кроме того, страна передаст 100 бронированных тактических автомобилей VAMTAC

