РФ маскирует продажу дронов 'Молния' за рубеж: в Defense Express раскрыли детали

Во время выставки вооружения UMEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах россияне показали три новые версии своих беспилотников серии "Молния". В частности, были показаны версии: Lightning 2, Lightning P и Lightning R.

Как сообщает Defense Express, кроме представления на выставке, перевод названия дрона на английский также дополнительно указывает на намерения относительно его будущего экспорта за границу. Все эти новые версии являются продолжением версии "Молния-2", которая оснащается двумя двигателями.

Однако, как отмечают аналитики, они имеют и важные отличия: Lightning 2 предназначена для доставки грузов массой до 6 кг на расстояние до 50 км, в пример таких грузов ставятся, в частности, медицинские препараты. Также среди его возможного применения объявляется обучение операторов БПЛА и мониторинг во время чрезвычайных ситуаций. Однако на самом деле, очевидно, его должны применять для ударов по наземным целям, устанавливая на него боевую часть.

"В свою очередь Lightning P - это самая быстрая модель, которая имеет максимальную скорость до 270 км/ч, и официально она предназначена для оперативного мониторинга местности. Судя по имеющимся фотографиям, она имеет меньшую площадь крыла, что негативно влияет на массу груза, который он способен перевозить. Однако, за счет его довольно высокой скорости Lightning P можно рассматривать как дрон-перехватчик", - говорится в материале.

Третий вариант Lightning R, как пишет Defense Express, в отличие от всех других, оснащен мощной как дневной, так и тепловизионной камерой с 30-кратным зумом, размещенной на гироскопическом подвесе. Официально эта версия предназначена для мониторинга и наблюдения и является разведывательным вариантом.

"Такое позиционирование новых экспортных "Молний" как гражданского средства может увеличить рынок сбыта, охватив страны, которые боятся покупать у РФ вооружение из-за возможного политического давления, санкций и т.д. То есть под видом гражданских или спасательных дронов могут экспортироваться полностью боевые беспилотники", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины Александр Камышин заявил, что Украина производит больше дронов-перехватчиков, чем использует для защиты неба. По его словам, дальше вопрос о том, как мы будем наращивать экипажи, как мы будем тренировать эти экипажи, наращивать радарное поле и интегрировать все это в единую систему.

Камышин также добавил, что последние кадровые изменения в сфере противовоздушной обороны "дают хорошую надежду" на то, что движение происходит в правильном направлении.

