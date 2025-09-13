Противник уже заканчивает испытания такого дрона, сообщил эксперт.

Россияне начали устанавливать оптоволокно на свой беспилотный летательный аппарат типа "Молния". По информации специалиста по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергея "Флеша" Бескрестнова, противник уже заканчивает испытания такого дрона. Об этом эксперт написал в своем телеграм-канале.

"Противник заканчивает испытания. Оптоволокно теперь будет и на БПЛА Молния", - говорится в сообщении.

По словам Бескрестнова, такое решение оккупантов позволит им атаковать объекты в прифронтовой и приграничной зоне на расстоянии до 20 километров.

"Это снизит вес боевой части и дальность полета, но позволит атаковать объекты в прифронтовой и пограничной зоне до 20 км.

Также "Флеш" показал фото российского дрона "Молния", на который установлена оптоволоконная катушка.

РФ совершенствует дроны и их применение

Как сообщал ранее УНИАН, дроны РФ коварно атакуют украинских бойцов на трассе. Речь идет о БпЛА на оптоволокне, которые "охотятся" за жертвой из засады, и, по словам "Флеша", эта тактика доставляет Силам обороны Украины много проблем. По словам эксперта, "увидев" технику, дрон взлетает и быстро атакует, оставляя мало времени на реакцию.

Также офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк рассказывал о российских "дронах-ждунах", большое количество которых применяет армия РФ для нарушения логистических маршрутов ВСУ в Донецкой области. По его словам, эти БпЛА могут до 6 часов ждать на логистических маршрутах, и когда видят, что идет военная машина, они начинают на нее охотиться.

Недавно россияне показали новый дрон, на который установили автомат Калашникова. Беспилотник получил название "Арбалет" и позиционируется как универсальное средство для прикрытия колонн, штурма позиций и применения в качестве зенитного средства. Он имеет дальность полета от 6 до 15 км, способен подниматься на высоту до 5 км и развивать скорость около 100 км/ч с полезной нагрузкой до 4 кг.

