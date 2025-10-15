Очевидной целью для этого является оккупированная Запорожская АЭС.

На Западе боятся неадекватной реакции России на передачу ракет "Томагавк" Украине, но у Москвы почти не осталось вариантов, ведь Кремль и так уже вывел конфликт на максимально возможный уровень эскалации. Но опасность все же есть. Такое мнение в интервью каналу "Орестократия" высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Европейцы часто прогнозируют "удары возмездия" от РФ, но так уже не работает. Россияне много всего использовали, поэтому физически повысить уровень эскалации им трудно. Остается только оружие массового уничтожения", - заявил он, комментируя возможную реакцию Москвы на поставки "Томагавков".

Чалый отметил, что осенью 2022 года, на фоне успешного украинского контрнаступления на фронте, Россия якобы рассматривала возможность использования тактического ядерного оружия, но получила жесткое предупреждение от США и Китая.

"Россия остановилась, ее остановили, и дальше, я уверен на 200%, она второй раз уже дотянуть эту историю до эскалации не сможет. Будет угрожать, пугать диверсиями в отношении мирных атомных объектов... Сейчас это действительно опасность", - считает дипломат.

По мнению Чалого, сейчас прямой "ядерной угрозы" нет, но Россия хочет "накрутить мир" и убедить, что мы уже на пороге ядерной катастрофы.

"Будут звучать сравнения с Фукусимой, и все для того, чтобы Украина дала им возможность запитать оккупированную [Запорожскую атомную] станцию к территории РФ. ... То есть они раскручивают эту тему. Думаю, через неделю-две этот месседж будет серьезно масштабирован в мире. Не исключено, что они и провокации какие-то устроят, лишь бы только подключить эту станцию к собственной энергосистеме", - отметил дипломат.

Ситуация вокруг ЗАЭС и "Томагавки"

Как писал УНИАН, Россия под видом "украинских обстрелов" отключила Запорожскую АЭС от украинской энергосети, и теперь оборудование станции работает от дизельных электрогенераторов. Эксперты считают, что это часть плана по подключению станции к российской энергосистеме.

На фоне заявлений Трампа о возможной передаче ракет "Томагавк" Украине Кремль выпустил в публичное поле своего вассала Лукашенко, которому поручили угрожать США ядерной войной. Беларуского диктатора решили задействовать из-за того, что в прошлый раз, когда ядерные угрозы звучали из Москвы, Трамп отправил ядерные субмарины к берегам РФ.

