По информации экспертов, Северная Корея построила много необъявленных ракетных баз.

В начале прошлой недели КНДР представила новые ракеты противовоздушной обороны, которые, как заявили в правительстве, имеют "высшую боевую способность". Об этом сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA), передает euronews.

В пресс-релизе правительства страны говорилось, что эти две новые ракеты пригодны для "уничтожения различных воздушных целей", таких как ударные дроны и крылатые ракеты.

В то же время KCNA не предоставило подробную информацию о ракетах, однако в агентстве подчеркнули, что их "режим работы и реагирования базируется на уникальной и специальной технологии". Кроме того, не указано, где именно проводились испытания.

В свою очередь в августовском отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщили, что Северная Корея построила много необъявленных ракетных баз, которые не являются частью никакого процесса демилитаризации.

Как указывает CSIS, ракетная база Синпун-дон, расположенная в 27 км от китайской границы, скорее всего, имеет от шести до девяти межконтинентальных баллистических ракет Hwasong-15 или Hawsong-18 с соответствующими пусковыми установками или транспортерами.

"Hwasong-15, также известная как KN-22, - это ракета длиной до 22,5 метров, которая может достигать целей на расстоянии до 13 000 километров, по данным CSIS. Северная Корея, вероятно, разрабатывает эту ракету с момента ее первого запуска в 2017 году, когда, по сообщениям СМИ, она пролетела 53 минуты и 4 475 километров, прежде чем упасть у побережья Японии", - напомнили в материале.

Во время первого испытания северокорейские власти заявили, что ракета имеет "сверхбольшую тяжелую боеголовку, способную поразить всю территорию США".

В то же время в euronews рассказали, что ракеты Hwasong-18 считаются твердотопливными. По мнению Американской ассоциации контроля над вооружениями, такие ракеты имеют много преимуществ, таких как более короткое время запуска, более простая эксплуатация и хранение, а также возможность запуска меньших ракет.

Кроме того, Северная Корея имеет ракеты Hwasong-19, которые она испытала и запустила впервые в ноябре прошлого года в ответ на "провокации" со стороны Южной Кореи и США, как об этом заявлял лидер КНДР Ким Чен Ын.

Также страна имеет и другие базы, к примеру, Кал-Гол, которая расположена около 52 км к северу от демилитаризованной зоны с Южной Кореей и которая имеет ракеты Hwasong-6 с дальностью полета 500 км.

"Эта ракета малой дальности, которая находится на вооружении с 1991 года, имеет длину примерно 10,9 метра и несет один боезаряд весом до 770 килограммов. По данным CSIS, эти ракеты используют многие другие страны, в том числе Иран, Ирак, Египет, Ливия, Сирия, Вьетнам и Йемен", - подчеркнули в euronews.

В отчете CSIS пояснили, что другие базы также могут быть оснащены ракетами Hwasong-9, которые описываются как версия Hwasong-6 с увеличенной дальностью.

"Ракета длиной 13,5 метра имеет дальность полета 1000 километров и стартовый вес 6400 килограммов с одной боеголовкой, которая может быть "обычной взрывной, ядерной, химической или биологической"", - подытожили в издании.

Оружие КНДР - последние новости

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Северная Корея построила секретную ракетную базу у границ Китая, где размещены самые современные стратегические вооружения лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов. По текущим оценкам, во время кризиса или войны эти пусковые установки и ракеты покинут базу, встретятся со специальными подразделениями, отвечающими за хранение и транспортировку боеголовок, и проведут операции по запуску из разбросанных заранее обследованных площадок", - отметили в отчете Центра стратегических и международных исследований.

Также стало известно, что Россия начала передавать КНДР больше оружия. Как рассказали в Службе внешней разведки Украины, Москва передает Пхеньяну современное вооружение, включая танки, артиллерию и беспилотники, а также усиливает противовоздушную оборону КНДР. Кроме того, Северная Корея получает ракеты и боевые самолеты, среди которых МиГ-29 и Су-27.

