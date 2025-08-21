Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и США.

Северная Корея тайно построила и использует большую базу дальнобойных ракет у китайской границы, где размещены самые современные стратегические вооружения лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований, передает Bloomberg.

База в Синьпуне расположена в 27 километрах от границы с Китаем и, скорее всего, имеет подразделение бригадного размера, которое оснащено 6-9 межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерной боеголовкой и их мобильными пусковыми установками.

"Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов. По текущим оценкам, во время кризиса или войны эти пусковые установки и ракеты покинут базу, встретятся со специальными подразделениями, отвечающими за хранение и транспортировку боеголовок, и проведут операции по запуску с разбросанных заранее обследованных площадок", - написали в отчете.

В Bloomberg рассказали, что строительство базы началось примерно в 2004 году, а к 2014 объекты были в основном построены и введены в эксплуатацию.

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что внимательно следят за ядерной и ракетной деятельностью КНДР, не предоставляя детальной информации.

"Недавно обнаруженная ракетная база подчеркивает эскалацию ядерной угрозы и стратегических намерений режима. Она также подчеркивает суровую реальность, что ядерный арсенал Северной Кореи может быть больше, более рассеянным и более выносливым, чем общепринято считать", - подчеркнули в материале.

Отмечается, что расположение этой базы у границы с Китаем защищает ее от атак. Поэтому с наращиванием производства и реальным боевым опытом в России, это свидетельствует о том, что ядерные амбиции Ким Чен Ына растут и становятся труднее для сдерживания.

Сотрудничество между КНДР и РФ - последние новости

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что КНДР отправит в Россию 6 тысяч военных. Он отметил, что РФ щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", - подчеркнул Буданов.

Также стало известно, что Россия начала передавать КНДР больше оружия. В частности в Службе внешней разведки Украины (СВР) подчеркнули, что Северная Корея получает ракеты и боевые самолеты, среди которых МиГ-29 и Су-27.

Также Россия предоставляет КНДР доступ к электронике, ракетным технологиям, оборудованию для выработки газа из угля и газовым турбинам.

