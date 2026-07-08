В НАТО запускают масштабный проект по созданию оружия дальнего действия без участия США

Нехватка средств дальнего удара в Европе уже давно вызывает беспокойство в НАТО.

Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов, направленную на стимулирование разработки оружия большой дальности без участия США, чтобы преодолеть отставание в сфере, где Россия существенно опережает их. Об этом сообщает Bloomberg.

"В течение следующего десятилетия эти три страны вместе с другими европейскими союзниками будут работать над разработкой ударных систем, способных с высокой точностью поражать цели на расстоянии более 2 000 километров - именно таких возможностей сейчас не хватает в арсеналах европейских стран", - добавили в материале.

Как отметили представители правительства Великобритании, в рамках этой программы будет осуществляться координация экспертных знаний, технологических достижений и промышленного потенциала между странами-участницами.

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"Немецкая ракета Taurus и британско-французская крылатая ракета Storm Shadow/SCALP, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров, являются единственными двумя видами оружия дальнего радиуса действия такого типа в Европе. Однако их количество сократилось из-за передачи этих ракет Украине, которая использовала их для нанесения ударов по российским энергетическим и военно-промышленным объектам", - напомнили в публикации.

Bloomberg добавляет, что дефицит средств дальнего удара в Европе уже давно является предметом беспокойства в НАТО, которое усилилось после того, как президент США Дональд Трамп отменил запланированное размещение ракет BGM-109 "Томагавк" в Германии. Такого оружия не хватает из-за войны с Ираном, в ходе которой были запущены сотни этих ракет.

"Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам укрепить сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать безопасность и защищенность НАТО на долгие годы", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который покидает свой пост.

Кроме того, Великобритания возглавляет программу "Brakestop", целью которой является создание для Украины более дешёвых и компактных средств поражения типа "Storm Shadow", не зависящих от каких-либо американских компонентов или данных.

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Ранее эксперты ответили, сколько в Польше могло быть ракет для Patriot, часть из которых передали Украине. По их словам, на данный момент Польша имеет на вооружении две батареи ЗРК Patriot, которые были заказаны в 2018 году за 4,75 миллиарда долларов в рамках первой части программы "Висла".

"Сколько точно - пока неизвестно, но, вероятно, это не более нескольких десятков единиц. Однако даже это уже очень хорошо, учитывая, что дефицит PAC-3 MSE сейчас находится на критическом уровне, а во время последней массированной атаки вообще не было сбито ни одной баллистической ракеты из-за отсутствия боекомплекта", - пишут аналитики.

Также сообщалось, что одна из стран НАТО заказала для Украины артиллерийские снаряды на десятки миллионов евро. Речь идет о снарядах модификации ER02A1 B/B - 155-мм фугасных снарядах, выпускаемых в двух конфигурациях.

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