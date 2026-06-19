Чем Meteor лучше других ракет 'воздух-воздух': ответ эксперта

Другие ракеты теряют скорость при подлете к цели, поскольку сгорает топливо, а у "Метеоров" такой проблемы нет.

Ракеты Meteor, которые впоследствии должна получить Украина, обладают существенным преимуществом перед другими ракетами класса "воздух-воздух". "Метеоры" могут помочь Украине сбивать российские самолеты, сбрасывающие КАБы. Об этом сообщил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor очень важны.

Он отметил, что сейчас у Украины есть дальнобойные ракеты "воздух-воздух" для самолетов с теоретически максимальной дальностью 140 км, но у ракет Meteor есть очень важное отличие.

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"Все ракеты, будь то "Пэтриот" или ракеты для самолетов, – какая у них одна проблема? У них топливо сгорает с одинаковой скоростью, и на последних участках траектории скорость ракет падает. И российские летчики это прекрасно знают. Они знают, что когда ракета их догоняет, им нужно совершать маневры, и они ускользают от наших ракет", – сказал Нарожный.

Вместе с тем у ракет "Метеор" такой проблемы нет.

"Там установлен двигатель со специальным дозатором, который поддерживает одинаковую скорость по всей траектории полета, и на последних участках траектории, примерно в ста километрах, они смогут сбивать российские самолеты, которые не смогут этими маневрами уклоняться от наших ракет", – подчеркнул Нарожный.

Поэтому он считает, что это станет огромной угрозой для российских самолетов Су-34 и Су-35, сбрасывающих управляемые авиационные бомбы (КАБы).

Ракеты Meteor – главные новости

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы, Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen вместе с новыми ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor, которые специалисты считают одними из самых мощных в своем классе.

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