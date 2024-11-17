США разрешили бить по России ATACMS: что это за ракеты и какие цели могут уничтожить

В зоне действия ракет могут оказаться области, куда ранее ВСУ доставали только дронами.

Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по объектам на территории России. Украина использует эти ракеты уже более года, но только на своей территории, и неоднократно призывала США предоставить разрешение на удары по России.

ATACMS - что это за ракеты и как они действуют

ATACMS расшифровывается как Army Tactical Missile System (Армейская тактическая ракетная система). Производит ракеты компания Lockheed Martin.

У ATACMS есть несколько модификаций - они могут быть как с одной боеголовкой весом около 250 кг, так и нести кассетные боеприпасы. Также они имеют разную дальность полета - от 165 до 300 км.

Видео дня

Для осуществления пусков этих ракет используются установки M270 MLRS или HIMARS. Обе имеются в распоряжении Сил обороны Украины.

Известно, что ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Их также непросто перехватить системами противовоздушной обороны. Причина в высокой скорости (до 3 Махов - около 3675 км/ч) и крутой траектории полета ракеты.

Для перехвата таких ракет россиянам необходима эшелонированная система ПВО с комплексами С-400/С-300В и "Бук" последних модификаций.

Как рассказывал экс-спикер ПС Юрий Игнат, эти ракеты, в частности, позволят уничтожать ракетные комплексы россиян, которые обстреливают Украину из Крыма. Например, комплекс "Бастион", выпускающий ракеты "Оникс".

Куда достанет ATACMS

В UA War Infographics показали, куда могут достать ракеты ATACMS дальностью 300 километров. В частности, они перекрывают Курскую область и достают до Воронежа, Брянска и Ростова-на-Дону.

Как пишут росСМИ, в зоне действия ракет могут оказаться области, куда ранее ВСУ доставали только дронами.

Разрешение на удары ATACMS

Президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими ракетами ATACMS по территории РФ, в частности по российским и северокорейским войскам на Курщине. По информации The New York Times, такое решение стало "ответом" на неожиданное решение России ввести в бой войска КНДР.

При этом Reuters сообщает, что первые дальние удары состоятся уже в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости: