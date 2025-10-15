'Скопирована с советских образцов': нардеп назвал 'Фламинго' не самой современной ракетой

Роман Костенко подчеркнул, что пока речь не идет о серийном производстве украинской ракеты "Фламинго".

Ракета "Фламинго" не является самой передовой ракетой современности, и нужно продолжать разрабатывать что-то более новое и эффективное. Об этом народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сказал в эфире 24Канала.

Он отметил, что нет информации о готовности ракеты "Фламинго" к серийному производству.

"Она продолжает проходить испытания. Было несколько пусков, которые являются относительно успешными. Но они точно не были на 3000 км. Даже на половину этой дальности ракеты не летели. Где-то они там прилетели, что-то они поразили, где-то какое-то было отклонение. Но это не потому, что они плохие, а потому что такой путь ракеты. Я не знаю ни одной ракеты в мире, которая бы сразу, с первых пусков, прошла точно", - сказал он.

Костенко подчеркнул, что американские ракеты "Томагавк" разрабатывали в течение 10-15 лет, пока они начали успешно летать. Поэтому, добавил он, нельзя ожидать от ракет "Фламинго" большой точности.

Он выразил сомнение, что именно эта ракета станет основным видом оружия в Украине.

"Это точно не самая передовая ракета. Она скопирована с некоторых советских образцов. Поэтому я думаю, что она у нас должна быть, но нужно уже идти в передовые технологии, и разрабатывать что-то более новое и более эффективное", - подчеркнул Костенко.

Применение украинского оружия для ударов по РФ

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил о положительных сдвигах из-за применения для ударов вглубь РФ некоторых украинских дальнобойных ракет, дронов и дроно-ракет.

Во время встречи с журналистами он отметил, что благодаря применению, например, ракеты-дрона "Паляница", ВСУ начали поражать десятки военных складов на территории РФ.

Также он рассказал о точечном применении ракет "Нептун" и "Фламинго". Отметил, что есть первые ощутимые результаты именно этого оружия.

Заленский заверил, что в контексте украинских дальнобойных ударов, отечественные дроны, дроны-ракеты и некоторые ракеты становятся лучше, но с большим количеством применений и производства видно и проблемы.

Главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков отметил, что ракетные комплексы "Нептун" и "Фламинго" разрабатываются Украиной уже далеко не первый год и постепенно улучшаются.

Люксиков подчеркнул, что "Нептун" является долговечной противокорабельной системой. Он добавил, что "Фламинго" имеет много отличий от этой системы. По его словам, "Фламинго" это ракета уже военного времени. Она создана по популярной в 50-60-х годах аэродинамической схеме на современных технологических возможностях, что упрощает ее производство. У нее есть свои плюсы и минусы.

