Президент Владимир Зеленский заявил о положительных сдвигах из-за применения для ударов вглубь РФ некоторых украинских дальнобойных ракет, дронов и дроно-ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами. Президент отметил, что благодаря применению, например, ракеты-дрона "Паляница", ВСУ начали поражать десятки военных складов на территории РФ.

"Это позитив, потому что были разные моменты, сейчас мы уже говорим не о единичных случаях", - прокомментировал Зеленский.

Также, по его словам, второй позитив фиксируется в результате применения ракеты-дрона "Рута", когда удалось впервые поразить морскую вышку на расстоянии более 250 км.

"Самый большой успех - "Лютый", Fire Point - было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск - достижимы. То, что произошло - это действительно большой успех", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как подчеркнул президент, по украинским данным, дефицит бензина у врага составляет до 20% от потребности. "Разные оценки есть - от 13 до 20 процентов, но подтверждено, что дефицит уже существенный. На наш взгляд, до 20% на сегодня", - уточнил Зеленский.

"И последнюю неделю было применение пары "Нептун" и "Фламинго". Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", - подчеркнул президент.

При этом, Заленский заверил, что в контексте украинских дальнобойных ударов, отечественные дроны, дроны-ракеты и некоторые ракеты становятся лучше.

"С большим количеством применений и производства видим и проблемы. И это вопрос времени, когда мы выйдем на еще более высокий уровень. К сожалению, время такое дорогостоящее", - добавил Зеленский.

Зеленский об украинском оружии

Как сообщал УНИАН, 6 октября Зеленский отмечал, что Украина наносит исключительно оружием собственного производства удары вглубь РФ. Но глава государства отмечал, что по обломкам с мест попаданий можно понять, что Украина бьет по российским объектам не только дронами.

Западные СМИ сообщали, что Украина уже начала применять крылатую ракету "Фламинго".

Эту информацию подтвердил нардеп, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. По его словам, "Фламинго" не единственная украинская разработка, которая может атаковать цели на расстоянии более 1000 км.

