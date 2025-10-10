Лариса Козовая

Также Боровик объяснил, почему не стоит сравнивать "Фламинго" и Tomahawk.

Сейчас еще рано хвалить украинские ракеты "Фламинго", потому что нет соответствующих статистических данных по их применению. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" заявил Валерий Боровик, основатель оборонной компании "First Contact".

Он отметил, что перед тем, как делать окончательные выводы относительно новой системы, необходимо иметь сравнительную статистику - сколько ракет было выпущено, какой процент достиг цели, сколько выведено из строя из-за нехватки или сбито ПВО.

"Я бы осторожно пока подходил, или к критике, или к дифирамбам на счет ракеты "Фламинго". Потому что надо иметь статистику попаданий по сравнению со статистикой вылетов. То есть, сколько ракет будет выпущено, сколько они достигнут целей, сколько будут бракованные из этого, сколько будут сбиты средствами ПВО противника. Насколько точно они будут поражать цели. Вот это - самое главное", - сказал эксперт.

По его словам, только на основе таких данных можно делать взвешенное решение о масштабном финансировании и серийном производстве соответствующих ракет. Дело в том, добавил специалист, что есть очень много критики, в частности по тому, что это якобы старая модификация реактивного беспилотника "Стриж", или новая его модификация. В то же время говорят, что "Фламинго" лучше американской ракеты Tomahawk.

"Я бы не сравнивал эти две ракеты, потому что Tomahawk проявил себя очень сильно. Было много попаданий, они почти на 100% обходили ПВО противника. Очень хорошо отработанная ракета - это ракета, с которой можно классно работать. Да, там заявляется меньшее расстояние - официально там 1600, думаю, действительная дальность засекречена - до 2,5 тыс. км эта ракета может работать", - считает Боровик.

Он добавил, что Tomahawk имеет разные боеголовки, их массы (в зависимости от модификации), но это - "полностью рабочая ракета". В то же время "Фламинго" пока делает первые удары и пока нет реального отклика от ВСУ по качеству применения.

Боевое применение ракет "Фламинго" - что известно

Напомним, в конце лета Силы обороны Украины нанесли удары якобы тремя ракетами "Фламинго" по базе ФСБ РФ на севере временно оккупированного Крыма. Как пишет Welt, сейчас на вооружении украинской армии могут быть десятки "Фламинго".

Во время удара по базе ФСБ две ракеты попали в цель, еще одна упала примерно в 100 м от объекта. По данным эксперта по ракетным системам Университета Осло Фабиана Гоффмана, взрывы образовали кратеры диаметром до 15 метров, что свидетельствует о мощности боеприпасов, которая частично компенсирует пока недостаточную точность.

