Михаил Люксиков отметил, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" разрабатывается уже более 10 лет.

Ракетные комплексы "Нептун" и "Фламинго" разрабатываются Украиной уже далеко не первый год и постепенно улучшаются. Об этом заявил главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков в эфире "КИЕВ24".

"Ракета Р-360 комплекса "Нептун" - это изделие, которое, скажем так, разрабатывается уже более 10 лет, а после начала широкомасштабного вторжения активно модернизируется и развивается. Как мы видим, только за последние два месяца появились еще две версии, которые можно отличить визуально", - рассказал он.

Люксиков подчеркнул, что "Нептун" является долговечной противокорабельной системой. Он добавил, что "Фламинго" имеет много отличий от этой системы.

Видео дня

""Фламинго" это ракета уже военного времени. Она создана по популярной в 50-60-х годах аэродинамической схеме на современных технологических возможностях, что упрощает ее производство. У нее есть свои плюсы и минусы", - объяснил эксперт.

Люксиков отметил, что "Нептун" и "Фламинго" дополняют друг друга. По его словам, параллельная работа обеспечивает гибкость и быстрое наращивание боеспособности.

В чем заключается секрет "Пузатого Нептуна"

Ранее в TWZ проанализировал, каковы преимущества и недостатки так называемого "Пузатого Нептуна". Отмечается, что новый вариант ракеты имеет два заметных выступа по обеим сторонам носовой части корпуса перед основными стабилизаторами. Хотя их назначение официально не установлено, вероятным объяснением авторы материала называют дополнительные топливные баки.

В издании добавили, что расширение дальности базовой версии ракеты "Нептун" может заполнить нишу между оригинальной ракетой и длиннопротяжной РК-360Л, предоставляя Украине дополнительные возможности для поражения морских и наземных целей.

Вас также могут заинтересовать новости: