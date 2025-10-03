Романенко опроверг информацию, которую распространяли западные СМИ, о том, что РФ якобы усовершенствовала свои ракеты.

Эффективно уничтожать баллистику и аэробаллистику украинским Воздушным силам мешают маневренные возможности вражеских целей, а также нехватка у нас средств противовоздушной обороны. Об этом УНИАН рассказал авиационный эксперт, ведущий сотрудник НАУ Валерий Романенко.

"Россияне сейчас стараются более старательно относиться к разведданным и очень часто запускают эти ракеты там, где Patriot вообще нет. На 24 области у нас всего меньше десятка комплексов Patriot и один комплекс SAMP-T, который не подтвердил свою эффективность по баллистике", - отметил Романенко.

Он опроверг заявления о том, что РФ якобы модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км.

"Россияне ничего особенного в конструкции ракет не меняли. Сначала, пока у нас не было Ратгіот, россияне просто запускали ракеты по классической баллистической траектории, потому что все равно мы не могли их достать", - рассказал он.

По его словам, еще при проектировании этих российских ракет были предусмотрены возможности изменения направления полетов, "то есть маневров, как на восходящей части баллистической траектории, так и на терминальном отрезке, когда ракета пикирует уже вниз".

"Это усложняет программу, которая закладывается в навигационную систему ракеты. Поэтому сейчас россияне уже усложняют эти программы, максимально используют маневренные возможности ракеты, и это мешает нам их сбивать", - пояснил Романенко.

Что касается "Кинжалов", говорит он, то по одной подлетающей ракете Украина раньше запускала четыре антиракеты, а сейчас она не может себе такого позволить, потому что нет необходимых запасов антиракет.

"Их нам дают в небольших количествах, потому что, во-первых, дорогостоящие, во-вторых, нет такого темпа выпуска. Это тоже влияет, мы вынуждены сейчас пытаться сбивать одной-двумя ракетами", - говорит аналитик.

Он также напомнил, что раньше россияне ставили на эти ракеты фальшивые цели, которые отстреливались, и их можно было легко отличить:

"Ракета летит с огромной скоростью, а фальшивая цель легкая, начинает тормозиться воздухом и резко снижает скорость, их таким образом можно отличить на экране радара".

Сейчас, говорит он, РФ решила отказаться от фальшцелей, хотя, вероятно, еще достреляет запасы.

"Но была информация, что они ставят генераторы радиопомех на свои ракеты. И эти генераторы тоже создают проблемы, ставят имитационные или прямошумовые помехи. Это тоже мешает эффективно работать противоракетной обороне", - добавил эскперт.

Как сообщал УНИАН, недавно издание Financial Times написало, что системы Patriot становятся все менее эффективными во время разрушительных атак РФ по Украине. По его данным, украинские и западные чиновники говорят, что Москва якобы смогла модифицировать свои баллистические ракеты, чтобы они избегали украинской ПВО. Чиновники уточнили, что РФ, скорее всего, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", а также баллистические ракеты "Кинжал".

Ночью 3 октября российские захватчики нанесли массированный удар по нескольким областям Украины, применив 416 средств воздушного нападения, в том числе и 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23". Согласно отчету Воздушных сил ни одна из них не была сбита.

Во время предыдущей массированной атаки, которая состоялась 28 сентября, РФ запустила по Украине более 640 ракет и дронов, в том числе два "Кинжала". Эти ракеты также не удалось уничтожить украинской ПВО.

