Основным направлением удара был Киев.

В ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением почти 600 ударных БпЛА, а также десятков ракет воздушного и морского базирования. Как сообщают в Воздушных силах, в целом враг запустил по Украине 643 средства воздушного нападения.

В частности, Украину атаковали 593 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Кача (Крым), а также 2 реактивных БПЛА типа "Бандероль" из Курской области.

Кроме того, РФ запустила по Украине две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области, 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Отмечается, что основным направлением удара был Киев.

"По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей: 566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов; 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль"; 35 крылатых ракет Х-101; 8 крылатых ракет "Калибр".

В то же время зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.

Атака РФ по Украине 28 сентября - что известно

Сегодня Россия атаковала Украину множеством ракет и дронов. В столице в результате атаки значительные разрушения, известно о более 10 пострадавших. Также погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка. В Киевской области в результате атаки пострадали 27 человек. В Петропавловской Борщаговке разрушена целая улица.

На атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что Украина будет наносить ответные удары.

