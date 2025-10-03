В результате удара горели восемь зданий, где содержались животные.

Российские военные нанесли удар по сельхозпредприятию в Харьковской области, в результате чего погибли 13 тысяч свиней.

Как сообщает ГСЧС, враг атаковал свиноферму беспилотниками в Нововодолажской общине.

В результате удара возник масштабный пожар - горели восемь помещений для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м.

По информации спасателей, погибли около 13 тысяч свиней. Пострадал сотрудник предприятия.

К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС.

Вражеская атака на Украину в ночь на 3 октября

Ночью 3 октября российские захватчики нанесли массированный удар по нескольким областям Украины.

По данным Воздушных сил Украины, основным направлением удара оккупантов были объекты энергетического сектора в Харьковской и Полтавской областях. Кроме того, от атак РФ пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

В целом россияне применили 416 средств воздушного нападения: 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 21 крылатую ракету Искандер-К, 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

