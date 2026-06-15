'Не точные, но очень быстрые': Лакийчук объяснил, почему РФ чаще запускает 'Цирконы'

Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" отличаются сверхвысокой скоростью, но неточностью, и их применение затрудняет работу украинской ПВО во время массированных атак.

Российские войска все чаще используют гиперзвуковые ракеты"Циркон" во время массированных атак на Украину. Это оружие является относительно новой разработкой РФ и создает дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны. Об этом в эфире Espreso рассказал капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакичук.

По словам эксперта, "Циркон" относится к ракетам, которые сложно перехватить из-за их высокой скорости.

"Циркон" – не точные, но очень быстрые ракеты, соответственно, сбить их крайне трудно. Именно поэтому, в дополнение к баллистике, россияне и используют "Цирконы", – отметил Лакийчук.

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Он добавил, что у РФ ограниченное количество носителей такого оружия, однако даже единичные запуски представляют серьезную угрозу.

Сравнение с ракетами Х-22

Эксперт сравнил применение "Цирконов" с предыдущими российскими ударами ракетами Х-22, которые запускались с бомбардировщиков Ту-22.

"Сейчас россияне реже используют Ту-22 с ракетами Х-22. Но в свое время были прилеты этих ракет по Охматдиту в Киеве, по Виннице", – напомнил он.

Лакийчук пояснил, что Х-22 создавались как ракеты для поражения авианосцев и имеют чрезвычайно мощную боевую часть, что делает их особенно опасными при использовании против гражданских целей.

По словам эксперта, на данный момент у России есть не так много платформ для запуска "Цирконов". Он уточнил, что такие ракеты могут запускаться с одного корабля Северного флота РФ, а также с береговых комплексов "Бастион" в составе Черноморского флота. Лакийчук также отметил, что часть этих пусковых установок уже была уничтожена украинскими силами.

Массированная атака РФ по Украине: что известно

Напомним, в ночь на 15 июня только по Киеву враг нанес удар 60 ракетами. На данный момент уже известно о 28 раненых и 4 погибших в результате вражеского удара по столице.

В целом, по данным Воздушных сил, радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов, в том числе 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон".

Также из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор – церковь, история которой началась еще в XI веке.

В Харькове РФ повторно атаковала объект, когда на место прибыли спасатели для ликвидации последствий удара. В результате российского удара по Харькову погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.

В Днепре россияне нанесли удар по железнодорожной станции, колледжу и предприятию. Кроме того, враг атаковал этой ночью Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Николаевскую области.

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