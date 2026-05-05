Игра в прятки: украинские дроны научились выжигать врага изнутри зданий, – Forbes

Стало известно о новой тактике ВСУ.

На смену классическим штурмам приходят высокотехнологичные операции, где FPV-дроны становятся главным инструментом зачистки закрытых помещений, пишет Forbes.

Как сообщает издание, теперь украинские операторы дронов залетают прямо в окна и маневрируют между комнатами, чтобы найти врага в укрытии.

Раньше солдатам приходилось рисковать жизнью, заходя в неизвестные помещения, где могли быть засады или растяжки. Сегодня ситуация иная – дроны заходят первыми. По имеющимся данным, маленькие и быстрые беспилотники являются очень сложной целью для обычных автоматов, а их способность подниматься на любой этаж делает бетонные стены многоэтажек плохой защитой для захватчиков.

Отмечается, что для таких операций используют даже тактику "парной работы". Один дрон может пробить отверстие в стене или разбить стекло, а второй залетает в эту щель для нанесения удара.

Помимо взрывов, как известно, дроны "научились" быть гуманными: они могут находить раненых врагов, желающих сдаться, и выводить их в плен, либо уничтожать охрану, освобождая наших пленных.

Аналитики убеждены, что массированное применение FPV-дронов позволяет буквально "выжигать" врага из городских кварталов, сохраняя жизни наших защитников. Поэтому сейчас уже нет смысла отправлять штурмовиков в огонь, пока дроны не убедятся, что враг ликвидирован или обезврежен.

Ранее УНИАН писал, что украинские пилоты проходят подготовку к полетам на F-16 в Великобритании, и этот этап является первым в многоуровневой программе перехода на западные истребители. Там они начинают с простых учебных самолетов, изучают английский и учатся мыслить по стандартам НАТО, где пилот сам принимает больше решений в воздухе, а не действует по жестким приказам.

Также известно, что уже десятки украинских летчиков прошли такую базовую подготовку, а в целом в программе могли участвовать сотни пилотов, которые постепенно переходят к более сложным этапам обучения.

