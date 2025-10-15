Также министр обороны поблагодарил партнеров Украины за помощь.

Украина в 2026 году сможет произвести до 20 миллионов дронов различных типов. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль во время пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

"В 2026 году мы сможем производить 20 миллионов FPV-, ISR- и других дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование", - поделился он.

Министр обороны отметил, что это эффективные, быстрые и проверенные в боях решения. Он подчеркнул, что Украине требуются решительные действия, чтобы остановить Россию.

"Украина должна быть сильной на поле боя. Мы благодарим наших партнеров из Швеции, Латвии, Эстонии, Дании, Норвегии и Словении за объявление новых взносов в новый пакет PURL (Приоритетный перечень потребностей Украины). Благодарен странам, которые решили присоединиться к этой инициативе. Это позволяет нам закупать оружие, которое срочно нужно для спасения жизней", - сказал Шмыгаль.

Сколько дронов получила Украина за полгода от Великобритании

Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что Лондон поставил Украине более 85 тысяч военных дронов за шесть месяцев. В 2025 году Британия инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов, что составляет почти 800 млн долларов для того, чтобы ускорить поставки дронов для ВСУ.

Кроме того, недавно Украина и Британия подписали соглашение, которое предусматривает производство украинских дронов-перехватчиков на британской территории. Это соглашение стало продолжением развития промышленного сотрудничества между странами.

