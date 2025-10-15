В ближайшее время будут заключены новые соглашения на поставку Украине дополнительного оборудования.

За шесть месяцев Великобритания поставила Украине более 85 тысяч военных беспилотников, сообщило правительство страны на официальном сайте.

В заявлении указывается, что страна в этом году инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов, что составляет почти 800 млн долларов для того, чтобы ускорить поставки дронов для ВСУ.

Отмечается, что было отправлено в Украину десятки тысяч FPV-дронов, которые сейчас являются решающими на линии огня.

"На опасную эскалацию Путина в Украине и по всей Европе мы должны ответить увеличением производства беспилотников и усилением противовоздушной обороны НАТО", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, комментируя обновленные данные по БпЛА.

Примечательно, что Киев и Лондон также подписали соглашение, которое предусматривает производство украинских дронов-перехватчиков в Великобритании. Это соглашение стало продолжением развития промышленного сотрудничества.

Коалиция по противодействию беспилотникам, которую возглавляет Великобритания и Латвия, также использует деньги от ряда стран для закупки современных дронов-перехватчиков для защиты от иранских БпЛА типа Shahed.

"Перехватчики сейчас проходят испытания на поле боя, и ожидается, что Коалиция по противодействию беспилотникам в ближайшее время заключит новые контракты на поставку Украине дополнительного оборудования, в том числе около 35 000 новых систем перехвата в течение ближайших месяцев", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

Сотрудничество между Украиной и Британией

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Великобритания подписали документ о партнерстве в сфере технологий для поля боя. Шмыгаль добавил, что страны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы LYRA. Ее целью является усиление обороноспособности обеих стран путем объединения украинского и британского оборонно-промышленного и научного потенциала.

Также мы писали, что Министерство обороны Великобритании сообщило, что Украина получила сотни ракет для противовоздушной обороны от них. Отмечается, что это произошло на 5 месяцев раньше запланированного срока. Британское ведомство отметило, что последний этап сделки на сумму 1,6 млрд фунтов позволит дальнейшую интеграцию этих эффективных ракет в систему противовоздушной обороны Украины. В этом году Великобритания потратит 4,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины, что больше, чем когда-либо прежде.

