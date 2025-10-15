Контракты по поставке этих беспилотников будут заключены в ближайшие месяцы.

Международная коалиция дронов, которую возглавляет Великобритания вместе с Латвией, передаст Украине около 35 тысяч дронов-перехватчиков для борьбы с российскими "Шахедами". Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

В ведомстве отметили, что соответствующие соглашения с производителями заключат в ближайшие месяцы. Для финансирования такой закупки будут использованы средства от стран, которые присоединились к коалиции.

"Сейчас на поле боя испытываются перехватчики, и ожидается, что коалиция беспилотников очень скоро заключит новые контракты на поставку Украине дополнительного оборудования, в частности около 35 000 новых систем перехвата в течение следующих месяцев", - отметили в сообщении.

Видео дня

В правительстве добавили, что как премьер-министр, так и министр обороны страны четко заявили, что национальная безопасность Британии, как основа правительственного Плана изменений, начинается в Украине

Помощь Британии для Украины - последние новости

Ранее в правительстве Великобритании рассказали, сколько дронов получила Украина за полгода. Там отметили, что страна в этом году инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов, что составляет почти 800 млн долларов для того, чтобы ускорить поставки дронов для ВСУ. Поэтому в целом Великобритания передала Украине более 85 тысяч военных беспилотников.

"На опасную эскалацию Путина в Украине и по всей Европе мы должны ответить увеличением производства беспилотников и усилением противовоздушной обороны НАТО", - сказал министр обороны Великобритании Джон Гили.

Также стало известно, что Украина и Великобритания будут вместе создавать технологии для поля боя. Как отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, страны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы LYRA. Кроме того, стороны подписали проектную договоренность о совместном с Великобританией производства артиллерии.

Вас также могут заинтересовать новости: