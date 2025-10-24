Президент пояснил, что именно этого россияне пытаются достичь, систематически направляя удары по объектам энергетики, газодобычи и водоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российские постоянные удары по критической инфраструктуре направлены на то, чтобы создать в Украине гуманитарную катастрофу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит перед совместной телефонной конференцией с другими лидерами в рамках Коалиции желающих.

"Я согласен с вами, что Путин не показывает желания прекратить войну, и опять же, начал шаги, которые введут нас к гуманитарной катастрофе. Это то, что он хочет организовать этой зимой, конечно, атаками на энергетику, газ и водоснабжение", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент Украины, понятно, как надо действовать в такой ситуации.

Глава государства благодарен Британии за помощь, и что Украина не осталась в одиночестве в этой ситуации.

Зеленский отметил, что сегодня "Коалиция желающих" обсудит гарантии безопасности для Украины, усиление противовоздушной обороны Украины и энергетическую поддержку.

Как Украина обеспечит поставки газа зимой

Как сообщал УНИАН, Украина готовится к импорту газа из других стран на фоне постоянных российский воздушных ударов.

Норвегия, которая продолжает поддержку Украины, предоставляет 150 миллионов долларов на закупку газа для украинского населения.

