Артистка не прекращает благодарить Россию.

Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская, которая поддерживает незаконную войну против своей родины, внезапно раскритиковала людей, которые предали собственную страну.

В интервью пропагандистам артистка раскритиковала российских звезд, которые выехали из страны-агрессора из-за полномасштабной войны против Украины. Успенская заверила, что никогда не простит предательство страны, поскольку "бывших не бывает":

"Раньше я очень много раз прощала своих предателей, думая, что они поймут и поверят. Но в итоге ничего не изменилось. Предатель - он и в Африке предатель. Конечно, это дело государства, прощать их или нет - нужны они или не нужны. Но лично мне они отвратительны - все, кто уехал. И не просто уехал, а еще и порочит страну, которая дала им возможность".

Певица напомнила, что имела паспорт Соединенных Штатов Америки, но после большого нападения России на Украину получила российское гражданство, поскольку РФ "приняла ее и дала возможность раскрыться и стать большой звездой".

"Как же я могу быть неблагодарной по отношению к этой стране? Мы с дочерью безумно любим Россию. И в доказательство - я даже не выезжаю за границу. Россию никто никогда не побеждал и не победит. Я в это верю и надеюсь, что правда победит", - добавила она.

Напомним, ранее новыми пророссийскими заявлениями опозорилась другая певица из Украины, которая выбрала сторону Российской Федерации, Таисия Повалий.

