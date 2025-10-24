Отдых на Майорке, Ибице и Менорке в топ-сезон может стать еще дороже.

Комиссией по труду испанских Балеарских островов (CCOO Illes Balears), крупнейшими из которых являются Майорка, Ибица и Менорка, представила документ из 52 конкретных мер, направленных на преобразования их текущей экономической и туристической модели в более сбалансированную и устойчивую.

Как пишет Ultima Hora, среди прочего предложенный пакт об устойчевом развитии подразумевает повышение налога на устойчивый туризм до 15 евро в день на человека в июле и августе (вместо 4 евро на данные момент), возобновление временного моратория на размещение туристов, создание государственного жилищного фонда в размере 40 тысяч единиц и проведение исследования жилищной нагрузки на каждом острове.

Причем инициаторы нормы прямо заявляют, что нововведения предлагаются не столько для сбора денег, сколько для сдерживание потоков туристов. В частности, эконалог в размере 15 евро с человека в день будет применяться до тех пор, пока годовой поток туристов не опустится ниже 14-15 миллионов.

"Это повышение не направлено на сбор налогов, а скорее на сдерживание роста числа туристов, чтобы Балеарские острова ясно дали понять миру, что в высокий сезон здесь нет места для новых туристов", – заявил генеральный секретарь CCOO Illes Balears Хосе Луис Гарсия.

Борьба с чрезмерным туризмом на Балеарских островах

Как ранее сообщал УНИАН, в последние годы жители Испании, уставшие от толп и шума на улицах, ведут активную борьбу с чрезмерным туризмом.

Среди главных пострадавших – Балеарские острова, крупнейшими из которых являются Майорка, Ибица и Менорка. Уже несколько лет местные общины пытаются добиться того, чтобы туризм у них перешел из количества в качество – шумную молодежь со скромным бюджетом хотят заменить на зажиточных семейных туристов.

Помимо законодательных норм местные жители также предпринимали и более радикальные меры, например, специально заманивали туристов в опасные районы.

Впрочем, пока это им удается не очень хорошо – этим летом туда действительно приехало меньше гостей, но теперь представители местной туристической инфраструктуры жалуются, что у них падают доходы из-за отсутствия туристов.

