Актриса поделилась, чем занимается сейчас.

Бывшая актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о долге, который ей была должна команда проекта. Она призналась, удалось ли вернуть деньги.

Недавно Глущенко сообщила о завершении своего сотрудничества с "Дизель шоу". В комментарии "Люкс ФМ" юмористка ответила, в частности, и на вопрос о долге. Она не стала раскрывать детали, лишь отметила, что отпустила ситуацию.

"Я все отпустила. Я даже не знала, какая должна была быть конечная сумма, поэтому просто отпустила", - прокомментировала Яна.

По словам актрисы, первой после выхода из "Дизель шоу" ее поддержала коллега Виктория Булитко.

"Вика позвонила и говорит: "Мать, ты что?!". Она меня сразу поддержала, сказала, что я молодец и пожелала всего наилучшего", - вспомнила Глущенко.

Также Яна немного рассказала о проекте, над которым сейчас работает. По ее словам, "это будет что-то большое". Впрочем, в будущем актриса хотела бы кардинально изменить свое направление с комедии на мистику.

"Я очень хочу сыграть что-то такое мистическое. Вот сейчас выходит фильм о Мавке. Я бы с удовольствием ее сыграла или какую-то там кикимору - что-то такое потустороннее и очень страшное и некрасивое", - поделилась она.

Недавно Яна Глущенко озадачила заявлением, что изменила имя своему сыну и объяснила причину.

