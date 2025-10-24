Британской премьер считает, что на этой неделе можно нанести еще больший удар по российской нефтяной и газовой отраслям.

Существуют возможности сделать больше для усиления дальнобойных возможностей Украины, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит, которая транслировалась на Youtube.

Это произошло перед совместной телефонной конференцией с другими лидерами в рамках Коалиции желающих, передает корреспондент УНИАН.

Он также подтвердил настроенность продолжать поддерживать Украину и отметил беспрекословную преданность помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

В то же время, Стармер отметил, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует абсолютное нежелание участвовать в мирных усилиях по прекращению войны, зато Россия продолжает осуществлять атаки, от которых в основном страдает гражданское население, в том числе дети.

"Мы на этой неделе можем действительно нанести большой вред российской нефти и газу. Огромные шаги на этой неделе уже были сделаны", - подчеркнул британский премьер.

Дальнобойные способности Украины

"Я думаю, что мы можем сделать больше относительно возможностей, особенно долгосрочных, дальнобойных возможностей, и конечно, в рамках жизненно важной работы "Коалиции желающих", когда речь идет о необходимых гарантиях безопасности", - подчеркнул Стармер.

Он добавил, что сегодня во время разговора лидеров "Коалиции желающих" определены важные дела.

Как сообщал УНИАН, Украина просит США предоставить крылатые ракеты "Томагавк". В то же время, Соединенные Штаты не спешат, а президент США Дональд Трамп не выражает большого оптимизма по этому поводу.

23 октября Зеленский сообщил, что некоторые европейские страны тоже имеют дальнобойное оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk. И Украина уже говорит с этими странами.

Ранее Британия предоставляла Украине ракеты Storm Shadow.

