Инсайдеры выяснили, что актеры планируют переезд.

Между бывшими "золотыми супругами" Голливуда снова назревает драма, поскольку после многолетней судебной тяжбы за детей и имущество Брэд Питт и Анджелина Джоли оказались на пороге одного города.

Как сообщает Radar Online, продюсерская компания актера "Plan B" готовится к расширению в Великобритании, поэтому 61-летний лауреат "Оскара", планирует открыть новый офис в Лондоне и чаще бывать в Европе. Но в это же время в британскую столицу мечтает перебраться и его бывшая жена:

"Она ждала, пока завершатся дела по разводу и опеке, и пока близнецам Нокс и Вивьен исполнится 18 лет. Теперь Брэд и Энджи на пути к возможному столкновению".

По словам источников, актриса до сих пор не готова к случайным встречам с Питтом. "Последнее, чего она хочет, это встретить Брэда. Там до сих пор много боли - она, кажется, не может забыть, что он сделал, или простить его. Энджи разведала много других мест в Европе, когда планировала переезд, поэтому она может оказаться где угодно", - рассказал инсайдер.

Тем временем Брэд, похоже, открыл новую страницу жизни. Он официально живет вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон, и пара уже планирует совместное будущее:

"Брэд включает Инес во все свои путешествия, а дома они наслаждаются спокойствием и уютом. Он счастлив и действительно влюблен".

Как известно, Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились в 2004 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смитт". Их роман быстро стал одной из самых обсуждаемых историй в Голливуде.

Пара официально поженилась в 2014 году, но уже в 2016-м Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Они воспитывают шестерых детей, трое из которых - биологические, а трое - усыновленные. Судебные споры относительно опеки длились годами.

