Православный праздник сегодня в народе называют Дедовские плачи.

25 октября по новому церковному календарю чтят двух мучеников IV века - Маркиана и Мартирия. Этот день также относится к одним из поминальных - в этом году на эту дату приходится Дмитриевская родительская суббота. О традициях и приметах 25 октября, а также что за праздник сегодня церковный в старом календаре - рассказываем дальше.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

25 октября по новому календарю украинской церкви (7 ноября по старому) посвящен памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия.

Они жили в IV веке и пострадали за христианскую веру. Маркиан и Мартирий служили в главном соборе Константинополя: Маркиан - чтецом, а Мартирий - иподиаконом. Также оба были помощниками патриарха Павла Исповедника. Патриарха убили ариане, а на его место поставили еретика Македония - с того времени пошли жестокие гонения на православных.

Маркиан и Мартирий отказались отречься от истинной веры, несмотря на то, что их пытались подкупить золотом и должностями и запугивали. Святые остались непоколебимы и были казнены. Позже, по распоряжению святителя Иоанна Златоуста, мощи святых перенесли в специально построенную церковь.

На 25 октября в этом году приходится одна из родительских суббот - Дмитриевская. Это день, когда в церкви поминают усопших христиан. Ранее мы рассказывали, почему Дмитриевская суббота так называется и о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю еще:

вспоминают преподобного Мартирия, диакона, и Мартирия, затворника Киево-Печерских;

мученика Анастасия Аквилейского;

праведную Тавифу Иопийскую.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы также рассказывали ранее - 25 октября в юлианском календаре почитают Иерусалимскую икону Богородицы.

О чем молиться и как поминать в этот день, чего нельзя делать

К святым Маркиану и Мартирию обращаются с молитвами об укреплении веры, просят исцелить от болезней. Также святых почитают как покровителей юристов и нотариусов.

В народе этот день называют Дедовские плачи – в это время, независимо от церковных событий, в народе также поминают усопших. По традиции 25 октября идут на кладбище, приводят в порядок могилы, зажигают свечи и молятся об упокоении душ. Благое дело - убрать хотя бы одну заброшенную могилу.

В православный праздник 25 октября, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сплетен, осуждения, зависти, жадности и лени, а также отчаяния.

По народным поверьям на Дедовские плачи нельзя:

громко смеяться, устраивать вечеринки;

плохо вспоминать об умерших;

ругаться, грубить - к болезням.

Нельзя в этот день отказывать в милостыне и помощи - добрые дела, сделанные ради памяти усопших, помогают душам обрести покой, а живым приносят благословение. В народе считается, что когда человек подает милостыню - это необязательном могут быть деньги, но и еда, или помощь в чем-либо или простое пожелание добра - то этот поступок Бог принимает как молитву за умерших. Но, отказав нуждающемуся, человек закрывает сердце - не только для живого, но и для памяти предков.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы дня 25 октября

В народе замечено, что природа в этот день "плачет" вместе с людьми - идут дожди или мокрый снег. Наблюдают сегодня и за другими приметами:

туман утром выпал - потеплеет;

гром слышно - зима будет снежной и теплой;

небо в ярких звездах - к морозу, а звезды тусклые - к теплу.

Считается, если 25 октября идет снег, то зимой его будет много.

