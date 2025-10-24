МВФ ухудшил свой прогноз роста экономики России.

Центральный банк Российской Федерации в пятницу, 24 октября, снизил ключевую ставку в четвертый раз подряд. Экономика РФ, которая уже и так замедляется, готовится к воздействию новых санкций со стороны США и Европейского Союза, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что центробанк России снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%, тогда как в июне ставка составляла 21%.

"Центральный банк ослабляет ограничения, которые он ввел, чтобы предотвратить перегрев экономики, поскольку правительство потратило значительные средства на полномасштабное вторжение в Украину, а рабочих рук уже не хватает. По сути, центробанк уменьшил спрос в остальной экономике, чтобы компенсировать рост, связанный с войной", - говорится в статье.

Видео дня

Российская экономика продолжает свое замедление в этом году. Даже после того, как Международный валютный фонд улучшил свои прогнозы по росту мировой экономики, прогнозы для России были снижены. Сейчас ожидается, что экономика страны вырастет лишь на 0,6% в этом году, тогда как в апреле ожидался рост на 1,5%.

При этом эти прогнозы были опубликованы до того, как правительство США 22 октября объявило о новом раунде санкций, направленных на снижение доходов российского правительства от экспорта нефти, которые являются основным источником финансирования ведения войны.

Новые санкции направлены на компании "Лукойл" и "Роснефть". Эти меры могут запретить иностранным странам или компаниям вести бизнес с нефтяными компаниями и отрезать их от значительной части международной финансовой системы.

Отдельно 23 октября ЕС объявил о 19-ом пакете санкций против России, включая запрет на импорт сжиженного природного газа и меры, направленные на два китайских нефтеперерабатывающих завода, которые покупают российскую сырую нефть.

Доходы российского правительства от нефти уже пострадали от низких цен, в результате чего дефицит бюджета оказался больше, чем планировалось.

Это заставило российское правительство объявить о повышении некоторых налогов в следующем году, в частности повышение налога с продаж, что, вероятно, приведет к росту инфляции. Однако центральный банк РФ ожидает, что после непосредственного воздействия повышения налогов инфляция снова начнет снижаться.

Проблемы экономики России - последние новости

12 сентября Центральный банк РФ снизил базовую процентную ставку на 1 процентный пункт до 17% в ответ на охлаждение экономики в условиях войны, которая усиливает давление на государственный бюджет.

По данным Financial Times, после принятия этого решения регулятор оказался в той же ситуации, что и в августе 2024 года, но в значительно менее благоприятных условиях - доходы бюджета снизились, дефицит увеличился, а промышленный и экономический рост стремится к нулю.

Вас также могут заинтересовать новости: