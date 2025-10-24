Коты нередко устраивают "ночные атаки" на своих хозяев, и, как выяснилось, за этим стоят вполне реальные причины.

Задумывались ли вы, почему ваша кошка ночью превращается в настоящего ниндзя — прыгает, нападает и мешает вам спать? Это загадка, с которой сталкиваются многие владельцы пушистиков. Эти приступы ночного безумия могут казаться просто играми, но они способны лишить вас сна и заставить чесать голову в недоумении.

Есть целых 10 возможных причин этого странного и забавного поведения, которые были подтверждены специалистом по мелким животным и неотложной помощи Майей Платишей, пишет Catster.

Почему кот нападает ночью - 10 причин

Если вы хоть раз просыпались среди ночи от того, что ваш кот внезапно бросается на вас, будто вы — мышь под одеялом, знайте: вы не одиноки. Однако за этим поведением почти всегда стоит вполне объяснимая причина.

1. Сумеречные охотничьи инстинкты

Хотя домашним кошкам больше не нужно охотиться за едой, их инстинкты охотника глубоко укоренены. Когда гаснет свет и мир засыпает, в них просыпается хищник. Они могут преследовать, прыгать и атаковать всё, что движется, включая ваши пальцы ног под одеялом, потому что они напоминают добычу.

Хотя такие ночные вылазки могут раздражать, важно понимать: это не агрессия, а естественное проявление их инстинктов.

2. Скука

Кошки — умные и любопытные создания, которым нужна умственная и физическая стимуляция. Если днем им скучно или не хватает активности, они могут устраивать ночные "игры", чтобы развлечься.

Ночные нападения часто — способ привлечь ваше внимание. Решение простое: разнообразьте их досуг — игрушки, кормушки-головоломки, совместные игры. Так кошка будет более спокойна ночью.

3. Хочет поиграть!

Иногда ночные атаки — это просто приглашение: "Поиграй со мной!" Кошки часто выражают свои эмоции через игру, а тишина и темнота кажутся им идеальными условиями.

Используйте это как возможность для общения. Поиграйте с ней днем и перед сном с помощью перышек, лазерных указок или мячиков — пусть потратит лишнюю энергию заранее.

4. Боль или болезнь

Если кот внезапно стал агрессивным ночью, возможно, он испытывает боль или недомогание. Кошки отлично умеют скрывать страдания, но изменение поведения — тревожный сигнал.

Особенно это касается пожилых животных — у них могут быть проблемы с щитовидкой, давлением, суставами или когнитивным здоровьем. Обратите внимание на хромоту, изменение аппетита, жажду, вокализацию. Если есть подозрения — обратитесь к ветеринару.

5. Поиск внимания

Кошки любят внимание, даже несмотря на репутацию независимых существ. Если днём вы мало с ней общались, она может выбрать ночь как время для контакта.

Больше внимания и ласки днём — меньше атак ночью. Это простое правило помогает вернуть тишину в спальню.

6. Проявление привязанности

Да, иногда нападки — это просто своеобразное "Я тебя люблю". Некоторые кошки выражают любовь через игру и лёгкие укусы или прыжки.

Таким образом они хотят установить связь. Чтобы избежать этого ночью, уделяйте больше времени ласке и обнимашкам днём.

7. Голод или жажда

Если кот нападает на вас ночью, он может просто хотеть есть или пить. У кошек маленький желудок, и они едят чаще, чем люди. Если миска пуста или вода закончилась — вот и причина ночного беспокойства.

Убедитесь, что у питомца есть еда и свежая вода перед сном.

8. Стресс и тревога

Перемены в доме, громкие звуки или новый питомец могут вызвать у кошки стресс, который выражается ночной активностью.

Создайте спокойную атмосферу: привычный режим, уютное место для сна, стабильность. Если стресс не проходит, проконсультируйтесь с ветеринаром или фелинологом, чтобы выявить причину и помочь животному.

9. Пытается вас предупредить

Кошки чутко реагируют на любые звуки, запахи и движения. Иногда их ночные атаки — это попытка вас "разбудить" и показать, что что-то не так: странный шум, запах или движение за окном.

Это проявление защитного инстинкта. Осмотрите помещение вместе с котом днём, чтобы убедиться, что всё спокойно, — тогда он перестанет тревожиться ночью.

10. Движения во сне

Иногда вы сами провоцируете кота! Ваши непроизвольные движения во сне (например, ногами под одеялом) могут восприниматься как движущаяся добыча.

Кот просто не может устоять перед инстинктом "поймать". Решение — обеспечить ему отдельное уютное место для сна подальше от ваших ног, чтобы и вы, и он спали спокойно.

