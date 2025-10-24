На юге враг ежедневно увеличивает количество КАБов и дронов, которыми бьет по населению.

Сегодня, 24 октября, утром российская армия нанесла удар по Херсону из реактивных систем залпового огня (РСЗО), подтянув оружие на левом берегу на предельную дальность к городу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, российские войска цинично атаковали жилые кварталы города, применив реактивные системы залпового огня. Они использовали предельные возможности своей техники, чтобы нанести удар по мирным районам.

"Враг подтянул на предельные дальности реактивные системы залпового огня и нанес удар. Я призываю жителей временно оккупированных территорий, чтобы они сообщали о подобных перемещениях вражеской техники, вооружения. Ведь они должны увидеть, куда это вооружение наносит удары - по их согражданам, по мирным жителям", - подчеркнул Волошин.

Военный говорит, что информация о местах расположения огневых позиций оккупантов критически важна - каждая деталь о нахождении вражеской техники помогает ВСУ усилить контрбатарейную работу и сохранить жизни жителей Херсона.

Он сообщил, что последствия утренней атаки ужасны: разрушено и повреждено более 30 частных и более 15 многоквартирных домов. По данным местных властей, в Корабельном районе города количество раненых возросло до 22 человек.

Ситуация на Южном направлении фронта

Также Волошин рассказал, что количество применения КАБов и дронов на юге ежедневно растет.

"Например, за минувшие сутки зафиксировано почти 30 ударов. Этот вид вооружения враг применяет по населенным пунктам и по позициям, которые идут по фронту и по населенным пунктам вблизи линии боевого соприкосновения. КАБы враг использует, чтобы разрушить наши позиции, укрытия, разрушить здания, которые есть в этих населенных пунктах для того, - чтобы создать "килзону", где нет никаких позиций, укрытий, где нет, где нам закрепиться", - сказал Волошин.

Количество применения FPV-дронов на юге, добавил спикер, также возросло: если 3-4 недели назад их было 600-700, сейчас - 1000-1200.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении (Херсонщина) Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновских мостов, на Ореховском направлении ВСУ отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Плавни.

Удар по Херсону 24 октября - что известно

Напомним, утром 24 октября армия РФ нанесла массированный артиллерийский удар по Херсону. В частности, под ударом был Корабельный район города. Погибло трое гражданских, много раненых, среди которых - несколько подростков.

Погибшие и раненые находились на улице и в собственных домах. Обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, приведших к гибели людей.

