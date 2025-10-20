Россия могла повторить разработки, которые использует Украина, считает Павел Нарожный.

Стандартная управляемая авиабомба (КАБ) может лететь у россиян на расстояние 60-70 км, однако им удалось увеличить ее дальность.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный. "Они повторили разработку авиационных бомб, которые использует Украина, конкретно HAMMER. У нас такая авиационная бомба есть на вооружении. У нас есть даже такая авиационная бомба, как GLSDB для запуска с HIMARS с дальностью 200, или даже больше. Смысл очень прост. Так же сбрасывается бомба, но у этой бомбы есть реактивный двигатель. Это двигатель, либо такой же, либо идентичный двигатель от реактивного снаряда РСЗО "Смерч". Его можно сбросить с самолета, его можно прикрепить к этому всему делу. То есть речь уже идет о 150-200 км", - сказал Нарожный.

Он добавил, что проблема для Украины от новых КАБов такая же, как и старых образцов - они стоят значительно дешевле, чем ракеты к системам противовоздушной обороны.

"В лучшем случае стоимость может достигать $200-$250 тыс. А ракета, которой мы будем ее сбивать, например, IRIS-T или Patriot, она уже стоит от миллиона долларов и больше. С экономической точки зрения это сбивание не имеет смысла. Поэтому нам надо сбивать самолеты или бить по аэродромам", - добавил Нарожный.

Российские КАБы: важные новости

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские КАБы впервые с начала полномасштабного вторжения долетели до города Николаев. По словам военного эксперта Александра Коваленко, речь идет о комплексе с реактивным двигателем типа Гром-1, который способен лететь на расстояние от 120 до 150 км.

Также впоследствии стало известно, что российский КАБ долетел до населенного пункта Лозовая на Харьковщине, преодолев расстояние в примерно 130 километров. В результате обстрела были повреждены дома и хозяйственные постройки.

Уже 20 октября стало известно, что российские КАБы впервые атаковали Полтавскую область. Авиабомба упала в 30 км от областного центра.

