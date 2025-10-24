Девушка уверяет, что ничего не делала с глазами и бровями.

Популярная украинская блогерша Саша Бо (настоящее имя - Александра Тарнавская) эмоционально отреагировала на волну обсуждений ее внешности в сети.

После публикации новых фотографий подписчики девушки в Instagram предположили, что она могла сделать подтяжку лица или хирургическую коррекцию формы глаз, которую называют "лисьи глаза". Некоторые начали обвинять блогершу в том, что она пытается скрыть изменения.

Сама Бо призналась, что получила множество неприятных сообщений от других женщин. Вопросы задавали и подписчицы, которые с ней годами, поэтому девушка пообещала вскоре рассказать, почему ее вид изменился:

"Все, кто так громко обсуждает мою внешность, конкретно дали в штангу и не туда смотрели. Я получила много вопросов от подписчиц, аватарки которых знаю годами. Поэтому я все же расскажу, хотя планировала месяца через три, когда будет финальный результат. Потому что сейчас я до сих пор вся в отеках и трудно говорить о чём-то объективно. С глазами и бровями я не делала ничего".

Как известно, Саша Бо ранее делилась с подписчиками результатами различных процедур и операций. В частности, девушка делала операцию булхорн, которая заключается в удалении небольшой полоски кожи под носом, чтобы уменьшить расстояние между верхней губой и носом, а также маммопластику.

Зимой блогерша опубликовала в своем Instagram-аккаунте школьный снимок, на котором можно увидеть, как она выглядела до всех изменений.

