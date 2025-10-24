Мужчину сковали наручниками и задержали на 15-20 минут.

Мужчина из Вашингтона подал иск в суд, заявив, что его задержали из-за того, что он играл песню Дарта Вейдера из "Звездных войн" во время протеста против патрулирования города войсками Нацгвардии на фоне борьбы президента США Дональда Трампа с преступностью. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что Американский союз гражданских свобод подал иск от имени Сэма ОʼХара против четырех офицеров столичной полиции и члена Нацгвардии Огайо, требуя возместить убытки за якобы нарушение Первой и Четвертой поправок, а именно незаконное задержание/заключение и избиение.

"После того, как Трамп отправил Национальную гвардию из Вашингтона и других штатов США в рамках борьбы с преступностью, О'Хара начал протестовать против этого, играя песню "Имперский марш" из "Империя наносит удар", второго фильма оригинальной трилогии "Звездные войны", одновременно снимая войска Национальной гвардии на улицах города", - напомнили в Axios.

Большинство нацгвардейцев "игнорировали" ОʼХару, а "некоторые улыбались или смеялись" над его действиями, и он загрузил видео на TikTok, где их просмотрели "миллионы" раз, согласно иску.

Однако гвардеец из Огайо "не был доволен этой сатирой" и "угрожать вызвать полицейских из Вашингтона, чтобы "расправиться" с протестующим, если тот не прекратит", когда инцидент произошел 11 сентября.

В жалобе говорится о том, что ОʼХара пользовался своим телефоном "и иногда небольшим динамиком". Мужчина играл "Имперский марш", идя, держа музыку на громкости, которая была слышной, но не громкой.

По словам адвокатов американца, полицейские Вашингтона прибыли и "крепко" сковали ОʼХару наручниками и задержали его на 15-20 минут.

В то же время полиция округа Колумбия предоставила Axios полицейский отчет об инциденте, в котором указано, что охранник "остановил" полицейских и что ОʼХара был "отправлен дальше без дальнейших инцидентов".

"Закон мог бы терпеть такое поведение правительства давно, в далекой-далекой галактике. Но здесь и сейчас Первая поправка запрещает чиновникам пресекать мирные протесты, а Четвертая поправка (вместе с запретом округа на незаконные аресты) запрещает безосновательные задержания", - отметили адвокаты в иске.

Напомним, 18 октября в США состоялись массовые протесты против политики Трампа. По словам организаторов митингов, правление президента США становится все более милитаризованным и авторитарным.

Во время протестов люди держали лозунги "Нет королям", "Люди вместо миллиардеров". Также они скандировали в мегафоны лозунги: "Вот как выглядит демократия", "Ни ненависти, ни страха - иммигранты здесь приветствуются".

В то же время на фоне протестов в США Трамп показался в образе короля, а Вэнс поддержал "тренд". В частности, в соцсети Truth Social Трамп выложил ролик, на котором он в короне летит на истребителе и поливает грязью протестующих, выступающих против его политики. Такая публикация вызвала волну критики в медиа и среди оппозиционных политиков.

