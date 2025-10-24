По словам специалиста, для этого вам не нужно иметь суперсовременную кофемашину.

Когда вы заказываете кофе, то, скорее всего, наблюдаете за тем, как бариста его делают. Однако многих интересует вопрос, как сделать такое же эспрессо дома, как в кафе, чтобы оно не получилось водянистым. Об этом рассказали в CNET.

В частности соучредитель и директор по образованию Coffee Project New York Калина Тео рассказала обо всех этапах приготовления эспрессо, чтобы вы могли готовить кофе дома как профессионал.

"Само слово "эспрессо" означает не только напиток, но и способ приготовления, который заключается в пропускании горячей воды через утрамбованный кофейный пучок", - объяснила Тео.

По ее словам, это можно сделать с помощью машинки с бойлером или вручную, к примеру, в кофеварке для плиты. Для этого требуется особая калибровка давления и температуры без кофемашины высокого класса.

"Две важнейшие вещи - это способность машины поддерживать давление и температуру во время приготовления напитка", - добавила эксперт.

В большинстве моделей кофемашин домашнего использования вы, скорее всего, не сможете выбирать много настроек, но манометры или дисплеи, показывающие давление и температуру, могут быть успокаивающими.

"Убедитесь, что вы точно следуете инструкциям производителя, которые могут предусматривать предварительный подогрев воды перед завариванием. Для контроля качества также важно следить за чистотой эспрессо-машины, регулярно чистя кофейную гущу с места загрузки фильтра и периодически промывая его горячей водой", - подчеркнули в CNET.

Также Тео посоветовала использовать один важный прибор для приготовления лучшего эспрессо.

"Если у вас есть базовая машина, которая может поддерживать давление и температуру, этого достаточно, но если бы у меня был дополнительный бюджет, я бы потратила его на кофемолку. Наличие хорошей кофемолки, особенно хорошей кофемолки с жерновами, очень важно для эспрессо", - отметила эксперт.

По ее словам, именно помол любых зерен, которые вы выберете, имеет большое влияние на результат приготовления эспрессо.

"Размер помола должен быть примерно таким, как мелкий песок", - добавила она.

Кроме того, Тео рекомендует использовать самые свежие кофейные зерна для лучшего эспрессо.

"Соотношение кофе к воде составляет от 1 до 1,5 и от 1 до 2,5, что означает, что на каждый грамм молотого кофе, который мы добавляем, мы хотим получить от полутора до двух с половиной граммов жидкого эспрессо в чашке. Такое соотношение обычно дает довольно хороший результат, который мы называем "крепостью". Он не будет слишком интенсивным. Он также не будет слишком жидким", - объяснила эксперт.

