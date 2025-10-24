Его фамилия - в 19-м пакете санкций ЕС против России, под номером 1976.

Европейский Союз ввел санкции против врача колонии №10 в Мордовии (Россия) Ильи Сорокина по прозвищу "Доктор Зло", который унижал, пытал украинских военнопленных и не оказывал им медицинскую помощь, что в отдельных случаях могло привести к смерти нескольких заключенных украинцев.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

При этом отмечает, что его фамилия - в 19-м пакете санкций ЕС против России, под номером 1976.

Среди причин санкций - свидетельства украинских военнопленных о бесчеловечном отношении врача и издевательствах. Отмечается, что военнопленные, которые там содержались, вспоминают бесчеловечное и унизительное обращение, от сексуального насилия до других видов физического насилия и идеологического воздействия. Сказано, что такое обращение является нарушением Женевских конвенций.

"Илья Сорокин отказался лечить украинских военнопленных, которые содержались в исправительной колонии № 10 в Мордовии. Он неоднократно пытал военнопленных электрическим током, заставлял их лаять, петь российские патриотические песни и подвергал их другим унизительным действиям. Илья Сорокин открыто поддерживает военное прошлое России и продолжающуюся войну в Украине, а также регулярно публикует националистические посты и сообщения о войне в своих социальных сетях, в том числе с использованием символа "Z". Таким образом, Илья Сорокин поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечает "Радио Свобода" по поводу причин введения санкций.

Как известно, в сентябре 2025 года, в докладе, опубликованном на сайте Организации Объединенных Наций, упоминается Илья Сорокин - врач колонии №10 в Мордовии в России по прозвищу "Доктор Зло", который пытал украинских военнопленных. Его личность ранее идентифицировали журналисты "Схем" (Радио Свобода). Свидетельства бывших пленников против него привела специальный докладчик ООН по вопросам прав человека в РФ Мариана Кацарова в своем отчете, который фиксирует дальнейшее "неуклонное ухудшение" ситуации с правами человека в России.

Спецдокладчик отмечала, что один из врачей, прозванный "Доктором Злом" и идентифицированный как Илья Сорокин, "регулярно избивал заключенных резиновыми палками и применял к ним электрошокер". А когда пленники просили его о медицинской помощи, "бил их электрическим током и смеялся над их болью". В докладе также упоминается погибший в колонии №10 украинский пленник - Владимир Юхименко, который ранее был в АТО, а в апреле 2022-го его захватили в плен вблизи города Токмак. Отмечается, что в заключении из-за постоянных избиений у Юхименко начались проблемы с психикой. В докладе сказано, что на просьбы его сокамерников о помощи Илья Сорокин не реагировал, наоборот подстрекал охрану еще больше бить больного пленного. Россия официально зафиксировала его смерть 1 сентября 2023 года, позже украинская экспертиза установила у него пневмонию, побои, переломы и кровоизлияния на теле.

Пытки украинских военнопленных в РФ

Как сообщал УНИАН, россияне жестоко пытают украинских военнопленных с целью запугивания и наказания.

Об этом говорилось в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, созданной Советом ООН по правам человека в 2022 году.

Как отмечали в ООН, показания потерпевших показывают всю беспощадность и жестокость этого обращения, что наносило жертвам сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и повлекло долговременные физические и психические травмы.

