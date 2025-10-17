Впервые с начала войны россияне сбросили управляемые авиабомбы на этот город.

Вчера, 16 октября, впервые с начала войны российские оккупанты нанесли удар по городу Николаев управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким на эфире телемарафона.

По его словам, россияне запустили по Николаеву сразу две управляемые авиабомбы.

"Это впервые, в принципе до Николаева долетели. Тип там устанавливается, поэтому не буду на этом подробно останавливаться. Но это впервые с начала войны, когда окраины города были атакованы КАБами", - добавил он.

Не простой КАБ: эксперт объяснил, могут ли такие удары стать частыми

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что россияне применили средство поражения, преодолевающее 120-150 км и имеющее скорость полета не менее 500 км/ч. Кроме того, пуск осуществлялся с высоты 9500 метров.

"Это был не непростой КАБ, а комплекс с реактивным двигателем типа Гром-1. Не исключено, что модификация Гром-1Е с улучшенной силовой установкой. Поэтому панику и нервозность отставляем. Это средство поражения не является массовым, и на России отсутствует его масштабное серийное производство, выпускают эту недоракету/недобомбу десятками в месяц, но не сотнями или тысячами", - пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, наличие реактивного двигателя позволяет системам ПВО на эту недоракету реагировать соответствующим образом, а потому, по сравнению с классическим КАБ, у нее меньше шансов прорвать эшелонированную ПВО.

Российские удары КАБами

Как сообщал УНИАН, 13 октября российские оккупационные войска ударили по Харькову КАБами. Было попадание в двух районах города. В частности, враг атаковал Слободской и Салтовский районы города. В последнем был зафиксирован большой пожар.

Также было попадание по территории медицинского учреждения, разрушено одно из хозяйственных сооружений. В результате ударов по городу пострадали четыре человека, были частично обесточены три района Харькова.

