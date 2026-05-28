Зеленский просит Трампа предоставить Украине лицензии на производство ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что просит президента США Дональда Трампа разрешить предоставить Украине лицензии на производство противоракетных ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Что касается антибаллистики, пока, кроме Patriot, как вы знаете, других инструментов у нас нет. У нас также есть договоренности с Францией относительно SAMP/T, но это наши будущие шаги", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, у Украины на сегодняшний день есть "хорошие договоренности" с Германией, но они касаются будущих пакетов. Как напомнил глава государства, зенитно-ракетные комплексы Patriot производит только Америка.

"Но нам нужно жить сейчас и людей сохранить нужно сегодня, а сегодня и сейчас – это Соединенные Штаты, которые производят эту (анти)баллистику", – отметил украинский лидер.

Глава страны добавил, что еще с бывшим президентом США Джо Байденом начинал переговоры и продолжает их вести с президентом Дональдом Трампом.

"Я очень хотел бы, чтобы украинское производство получило лицензии на производство PAC-3, ракет для Patriot, чтобы помогать другим странам", – подчеркнул президент.

Он обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что всем нужны противоракеты PAC-3. Впрочем, на данный момент "Украина не получила лицензии на производство PAC-3".

"Я верю, что в будущем мы их получим, и поэтому написал президенту Трампу и Конгрессу Соединенных Штатов. Я считаю, что им нужно действовать быстрее. Мы очень и очень настойчиво просим. Впереди зима. Дипломатия пока не может остановить Россию. Мы останавливаем их нашими далекобойными санкциями, и мы очень просим наших американских партнеров помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3, антибаллистических ракет, или дать Украине лицензии, чтобы она сама могла увеличить и оказывала помощь другим странам", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что вчера в Киеве встречался с сенаторами и конгрессменами, которые, как отмечает президент, поддерживают предложения, направленные в Конгресс и Белый дом.

"Мы рассчитываем на официальный ответ от Конгресса и от Белого дома", – резюмировал глава государства.

США медлят с ракетами Patriot

Как сообщал УНИАН, спрос на противоракетные ракеты PAC-3 значительно вырос после начала войны США и Израиля против Ирана.

Украина уже давно просит США предоставить разрешение и лицензии, чтобы самостоятельно производить противоракеты к "Patriot". До сих пор такого согласия со стороны США нет. Впрочем, США согласовали передачу Польше права на производство таких ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: