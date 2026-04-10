Украина получила новую партию ракет для систем Patriot, – Зеленский

Сотрудничество с международными партнерами по удовлетворению потребностей Украины в средствах ПВО продолжается.

Украина получила новую партию ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, поставка состоялась на днях.

"На данный момент партнеры передают ракеты для "Патриотов". В частности, на днях поступила новая партия", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что украинские власти продолжают работать со всеми партнерами, чтобы пополнять запасы средств противовоздушной обороны.

Как сообщал УНИАН, ракеты-перехватчики PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot являются лучшим инструментом перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет.

Украина в марте по итогам заседания в формате "Рамштайн" получила от Германии новую партию ракет PAC-3 для Patriot.

Зеленский неоднократно отмечал, что Украина не раз говорила с Америкой о необходимости создать в Европе достаточные объемы производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания о предоставлении лицензий, но Америка в итоге на это не пошла.

По состоянию на начало марта стало известно, что Украина за четыре года полномасштабной войны против России получила всего около 600 ракет-перехватчиков для систем Patriot.

При этом только за первые две недели войны с Ираном США и страны Персидского залива могли израсходовать около 2400 зенитных ракет для систем Patriot, отражая атаки из Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: