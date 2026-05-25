Капуста дешевеет, а огурцы и морковь – дорожают: как изменились цены на овощи за неделю

Вопреки сезонной тенденции, в Украине вторую неделю подряд дорожают огурцы. Оптовые цены на этот овощ выросли с 35-95 до 68-100 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

В то же время диапазон цен на помидоры за неделю расширился с 145-160 до 130-220 грн/кг. Еще один ходовой овощ, морковь, также существенно подорожал – с 16-19 до 20-26 грн/кг, то есть рост составил 25-35%.

Активно дешевели на прошлой неделе все виды капусты, кроме прошлогодней белокочанной. Так, цветная капуста подешевела с 68-75 до 50-65 грн/кг, а пекинская – с 50-55 до 35-43 грн/кг.

Почти вдвое подешевела молодая белокочанная капуста – с 34-38 до 18-22 грн/кг. В то время как цены на капусту прошлогоднего урожая резко выросли, и теперь она стоит дороже молодой – 22-24 грн/кг по сравнению с 15-17 грн/кг неделей ранее.

Диапазон цен на картофель сузился: молодой картофель продают по 47-100 грн/кг вместо 40-120 грн/кг, старый картофель стоит 8-12 грн/кг вместо 7-13 грн/кг. Вдвое за неделю взлетели цены на баклажаны – с 70-90 до 140-150 грн/кг.

В сегменте фруктов и ягод снижаются оптовые цены на клубнику, которую продают в пределах 130-220 грн/кг по сравнению со 140-240 грн/кг неделей ранее.

На рынке, как и в опте, также активно дешевеют молодые овощи борщевого набора. Так, картофель этого года от украинских фермеров неделю назад потерял 20% стоимости, а его импортный аналог подешевел еще сильнее – более чем на 25%.

Клубнику на рынке перед выходными можно было найти дешевле, чем за 100 гривен за килограмм. Средняя же цена ягоды из Закарпатья опустилась со 140 до 110 грн/кг.

