Названо самое популярное свежепригнанное авто в Украине: какие модели разбирают покупатели

Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей возрастом до пяти лет пользуется Tesla Model Y.

В прошлом месяце украинцы приобрели 4,8 тысячи импортированных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Напомним, что в апреле украинский автопарк пополнился на 19,6 тысячи подержанных легковых автомобилей. Таким образом, почти каждый четвертый автомобиль из этого количества был возрастом до пяти лет.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли бензиновые модели – 49%. Далее идут электромобили (26%) и гибридные автомобили (18%). Дизельные автомобили составили 6%, а транспортные средства с ГБО – 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто возрастом до пяти лет пользуется электрокар Tesla Model Y. Его популярность обусловлена хорошим соотношением цены и качества, просторным салоном, большим запасом хода и технологичностью. Свою роль сыграло и подорожание традиционного топлива, которое повлияло на спрос на бензиновые и дизельные авто.

В целом в пятерке лидеров представлены кроссоверы (единственное исключение – Tesla Model 3). Это говорит о том, что украинцы выбирают практичные и универсальные автомобили, которые хорошо приспособлены к отечественным дорожным условиям.

ТОП-5 подержанных автомобилей возрастом до пяти лет:

Tesla Model Y – 264 шт.; Mazda CX-5 – 238 шт.; Nissan Rogue – 223 шт.; Volkswagen Tiguan – 207 шт.; Tesla Model 3 – 178 шт.

В прошлом месяце украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, импортированных из Китая. По сравнению с апрелем 2025 года спрос на такие авто снизился на 0,3%. Среди новых автомобилей китайского происхождения лидером продаж стал бюджетный кроссовер BYD Sea Lion 06.

Сообщалось также, что за прошлый месяц украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Наибольшую долю среди них составили бензиновые авто – 55% от общего объема. Среди моделей лидером стал кроссовер Ford Escape.

