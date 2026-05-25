Сколько ракет 'Орешник' имеет Россия: в Defense Express оценили темпы их производства

Этих ракет у России гораздо меньше 10.

Россия, скорее всего, уже начала серийное производство баллистических ракет средней дальности "Орешник", однако вряд ли имеет в своем арсенале много таких ракет. Портал Defense Express оценил, сколько месяцев необходимо РФ, чтобы изготовить одну ракету "Орешник" и сколько их сейчас у противника.

Так, аналитики отмечают, что между первыми двумя ударами "Орешником" по Днепру и Львову прошло 13,5 месяцев, а между вторым и третьим – по Белой Церкви – 4,5 месяца, и это действительно может свидетельствовать об увеличении их производства.

Аналитики также напоминают, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на апрель 2026 года у РФ в запасе было до 10 единиц БРСД "Орешник".

При этом они отмечают, что эта цифра, скорее всего, является максимальным ограничением, а не ориентировочным количеством.

"Тем не менее это указывает на начало малосерийного производства этих ракет, поскольку вместо обозначений "несколько" или "до 5" был использован более широкий диапазон. Таким образом, если на момент второго использования "Орешника" он еще не был в серийном производстве, то удар 24 мая мог быть нанесен уже после его начала", – отмечают аналитики.

В то же время общее количество этих ракет в РФ все равно остается минимальным, а производство осуществляется в темпе один "Орешник" за 2–2,5 месяца, отмечают в Defense Express.

"Таким образом, если начало серийного производства этой БРСД пришлось примерно на февраль-март этого года, РФ, вероятно, успела изготовить лишь одну ракету. То есть оценка начала года с большой долей вероятности остается в силе – 3-4 "Орешника" по состоянию на конец мая", – считают эксперты.

Как писал УНИАН, во время ночной атаки по Украине россияне применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") по району Белой Церкви. Однако последствия удара оказались минимальными – загорелись три гаража и были повреждены здания предприятия. По данным украинских источников и OSINT-аналитиков, вероятной целью мог быть аэродром, но ракета попала в другую часть города, пострадавших не зафиксировано.

Аналитики отмечают, что это уже третье боевое применение "Орешника", но его эффективность вызывает сомнения из-за отсутствия боевой части и слабых результатов ударов.

